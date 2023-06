Duartes Treffer reicht: Uruguays U 20 steht erstmals im WM-Finale

Die U-20-Nationalmannschaft von Uruguay hat sich im Halbfinale der WM in Argentinien mit 1:0 gegen Israel durchgesetzt und steht damit erstmals im Finale.

Im Duell gegen Israel, das im Viertelfinale Brasilien nach Verlängerung (3:2) aus dem Wettbewerb geworfen hatte, entwickelte sich eine offene Partie mit Vorteilen für die Südamerikaner. Vor allem Torjäger Duarte legte einen auffälligen Auftritt hin und war an einem Großteil der Uruguayer Chancen beteiligt. In der ersten Hälfte blieb der Torjäger allerdings noch glücklos, als er aus elf Metern zentraler Position haarscharf rechts vorbeischoss (37.).

Duarte erst an den Pfosten, dann ins Tor

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: In der 51. Minute traf Duarte erst noch den linken Pfosten, zehn Minuten später machte er es besser und drückte einen Abpraller aus kurzer Distanz zur Führung über die Linie (61.).

Senior lässt den Ausgleich liegen

In der Schlussphase hatten die Israelis die dicke Möglichkeit auszugleichen, doch Keeper Rodriguez schnappte dem gestarteten Senior im letzten Moment das Leder vom Fuß. So blieb es beim knappen 1:0, das für die Südamerikaner den ersten Finaleinzug bei einer U-20-Weltmeisterschaft bedeutete.

Im Endspiel trifft Uruguay, das sich in den Runden zuvor gegen Gambia (Achtelfinale, 1:0) und die USA (Viertelfinale, 2:0) durchsetzen konnte, auf Italien oder Südkorea. Das zweite Halbfinale findet am späten Donnerstagabend deutscher Zeit statt. Die deutsche U 20 hatte sich nicht für die WM in Argentinien qualifiziert.