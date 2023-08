Unvergessenes Tor: Olympia-Zweiter Mauer hängt Schlittschuhe an den Nagel

Eishockey-Profi Frank Mauer beendet seine aktive Karriere. Sein Tor im Halbfinale der Olympischen Winterspiele 2018 gegen Kanada wird immer in Erinnerung bleiben.

Gegenüber dem "Mannheimer Morgen" bestätigte Mauer das Ende seiner aktiven Laufbahn. "Als ich mit dem Eishockeysport angefangen habe, hätte ich nie zu träumen gewagt, so eine Karriere hinzulegen. Nun ist aber die Zeit für etwas Neues gekommen", sagte der 35 Jahre alte Stürmer. Er wolle in der Spielerberater-Branche dem Sport verbunden bleiben.

Mauer zählte zum Silber-Team von Pyeongchang, das 2018 sensationell ins Olympia-Finale einzog. Dabei glänzte der Angreifer insbesondere mit einem Tor im Halbfinale gegen Kanada, als er sich den Puck selbst durch die Beine und dann ins Netz gleiten ließ. Es war das zwischenzeitliche 3:0 für die DEB-Auswahl, die sich gegen den Rekord-Weltmeister phasenweise in einen Rausch spielte. Am Ende gewann Deutschland mit 4:3, das Finale gegen Russland ging dann knapp mit 1:2 verloren.

Mauer spielte während seiner Zeit in der DEL hauptsächlich für Adler Mannheim (2007 bis 2015) und den EHC Red Bull München (2015 bis 2022). Mit Mannheim wurde er 2015 deutscher Meister, mit München feierte er zwischen 2016 und 2018 den Titel-Hattrick. In der vergangenen Saison spielte Mauer bei den Eisbären Berlin. Insgesamt kam er zu 658 Einsätzen in der Hauptrunde der DEL, hinzu kommen noch 128 Play-off-Partien.