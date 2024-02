Dreierpacker Pohlmann hat das letzte Wort: BVB II schlägt Haching

Nach wilden 90 Minuten geht die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gegen Unterhaching als Sieger mit 4:3 vom Feld. Drei Tore von Pohlmann brechen der SpVgg, die dreimal führte, das Genick.

Unterhachings Trainer Marc Unterberger veränderte seine Anfangsformation nach dem 2:1-Erfolg in Bielefeld nur auf einer Position. Linksverteidiger Lamby durfte starten, Ortel nahm dafür auf der Bank Platz.

Sein Gegenüber Jan Zimmermann stellte seine Mannschaft im Vergleich zum 5:2-Sieg gegen den SC Verl viermal um. Papadopoulos, Pudel, Morey und Ostrzisnki ersetzten Aidonis, Pfanne, Suver und Lotka.

Hobsch trifft erst Alu und später zur Führung

Mit drei Siegen im Rücken traten die Hachinger in den ersten Minuten selbstbewusst auf. Die starke Anfangsphase wurde beinahe belohnt. Schwabl flankte auf Hobsch, der aus kurzer Distanz am stark reagierenden Ostrzinski und der Latte scheiterte (8.).

Der BVB wachte nach einer knappen Viertelstunde auf und die Partie gewann an Geschwindigkeit. Hettwer, über den viel in der Dortmunder Offensive lief, gab den Ball von rechts flach in die Mitte. Elongo-Yombo drehte sich mit dem Ball gut um Stiefler und prüfte mit einem wuchtigen Abschluss Vollath (23.).

Nach einer halben Stunde beruhigte sich das Spiel wieder und ein Eckstoß von Maier brachte den Hachingern die Führung. Fetsch verlängerte den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Hobsch nur noch seinen Kopf hinhalten musste (38.).

Azhil nutzt Fehler aus - Haching schnell wieder vorne

Im zweiten Durchgang waren es die Gäste, die sofort präsenter in den Zweikämpfen waren. Azhil nutzte einen Fehler im Spielaufbau aus, klaute Westermeier den Ball und belohnte sich für die Aktion selbst - 1:1 (54.).

Nur wenige Minuten später holte sich Unterhaching die Führung zurück. Lamby chipte den Ball zum gestarteten Maier, der Ostrzinski mit seiner Direktabnahme keine Chance ließ (58.).

Pohlmann verwandelt zwei Elfmeter

Doch die Führung sollte nicht lange halten. Wieder waren es nur vier Minuten bis zum nächsten Treffer: Nach Stieflers Foul an Elongo-Yombo im Strafraum traf Pohlmann per Elfmeter zum 2:2 (62.).

Nach dem turbulenten Start in die zweite Halbzeit verlor die Partie wieder etwas an Tempo, die Dortmunder waren weiterhin aber das zwingendere Team. In Führung gehen sollten allerdings erneut die Hausherren. Der eingewechselte Skarlatidis fand mit seiner Ecke Stiefler, der bei seinem Kopfballtreffer nicht mal hochsteigen musste (76.).

Doch wieder hielt der Vorsprung nicht lange. Pohlmann, der im zweiten Durchgang richtig aufdrehte, wurde wohl beim Eindringen in den Strafraum elfmeterwürdig gefoult. Der 22-Jährige trat erneut an den Punkt und verwandelte wieder sicher (80.).

Direkter Freistoß zum Dortmunder Sieg

Und Pohlmann setzte sogar noch einen drauf. Kurz vor Spielende holte er einen Freistoß aus halblinker Position nahe der Strafraumkante raus. Der Offensivspieler, der auch schon für die Dortmunder Profis auflaufen durfte, schoss den Freistoß hervorragend. Die Kugel senkte sich kurz hinter Vollath ins Netz (88.).

Unterhaching war noch um eine Antwort bemüht, es fehlte dann aber die Zeit. Dortmund beendete die drei Spiele anhaltende Siegesserie des Aufsteigers und setzt sich in der oberen Tabellenregion fest.

Am nächsten Samstag gastiert die SpVgg in Essen (16.30 Uhr). Dortmund II spielt einen Tag später bei Abstiegskandidat Duisburg (19.30 Uhr)