"Unseren Stiefel durchprügeln": Arminia mit 3300 Fans nach Duisburg

Arminia Bielefeld hat nach durchwachsenem Saisonstart zuletzt Fahrt aufgenommen und will nun in Duisburg nachlegen. Trainer Mitch Kniat freut sich über seine personellen Optionen und die zahlreich mitreisenden Fans.

170 Kilometer sind es von Bielefeld nach Duisburg, wo am späteren Samstagnachmittag das NRW-Duell zwischen dem MSV und der Arminia steigt. Eine Strecke, die 3300 Fans der Arminia antreten werden, davon ging der Verein am Donnerstag, als bereits 3050 Eintrittskarten verkauft waren, aus.

"Über 3000 Fans aus Bielefeld sind natürlich sehr positiv. Vor allem, wenn man hört, dass wir noch Karten nachordern mussten und auch diese schnell verkauft wurden", sagte Mitch Kniat auf der Pressekonferenz und ergänzte: "Das freut uns sehr und zeigt, dass wir aus den zuletzt gezeigten Leistungen einen positiven Schwung mitnehmen können. Für uns ist es überragend zu wissen, dass wir uns auf unsere Fans total verlassen können."

Mit den Fans im Rücken gelang der Arminia am vergangenen Wochenende zuhause ein 3:1-Sieg gegen den SV Waldhof Mannheim. Zuvor hatte der DSC im Landespokal nichts anbrennen lassen und in der Liga Borussia Dortmund II ein 2:2 abgetrotzt. "Es wäre sehr wichtig, jetzt in Duisburg nachzulegen. Wir wollen diese kleine Serie ausbauen und auswärts nachziehen. Nur dann können wir die drei Punkte der vergangenen Woche versüßen", unterstrich Kniat. Dafür bedürfe es mindestens einer ähnlichen Leistung wie gegen Mannheim.

Fragezeichen hinter Gohlke

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen den Waldhof hat Kniat eigentlich keinen Grund, personell großartig zu wechseln. Dennoch sieht er sich vor "schwierigen und harten Entscheidungen", da nur hinter Gerrit Gohlke noch ein Fragezeichen steht. Beim 24-Jährigen sei nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel Vorsicht geboten, meinte Kniat.

Gohlke werde voraussichtlich am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte am Samstag eine Option sein. Überstürzen wird man sicher nichts, schließlich hat Kniat in der Innenverteidigung keine Personalprobleme. Leon Schneider und Maximilian Großer mit seinem Startelfdebüt haben gegen Mannheim gut harmoniert und sich für weitere Einsätze empfohlen.

Duisburg mit neuem Trainer

Stichwort Debüt: Bei Gegner und Schlusslicht MSV Duisburg steht Trainer Boris Schommers erstmals in der Liga an der Seitenlinie, nachdem er kurz nach seiner Vorstellung mit den Zebras aus dem Landespokal geflogen war. Jenes Spiel und weiteres Material aus Schommers' Zeit beim 1. FC Düren habe man gesichtet, berichtete Kniat. "Wir sind auf mehrere Szenarien vorbereitet, aber auf alles kann man sich nie einstellen", erklärte der 37-Jährige. Außerdem liege der Fokus ohnehin auf der eigenen Mannschaft: "Wir wollen uns auf uns konzentrieren und unseren Stiefel durchprügeln." So sollen dann zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege hintereinander gefeiert werden können.