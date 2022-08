"Unser Fußball wird ihm leichtfallen": Wosz neu in Verl

Drittligist SC Verl hat Joscha Wosz (20) ablösefrei verpflichtet. Und damit einen Mann mit Bundesliga-Erfahrung.

Der SC Verl hat kurz vor Ende der Transferperiode einen Neuzugang präsentiert. Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange ist sich laut der Vereinsseite des Drittligisten sehr sicher über die Fähigkeiten von Joscha Wosz - Gründe dafür scheint er genug zu haben.

Bundesligaerfahrung bei RBL

"Josch ist ein Spieler, der schnell, kompakt und sehr ballsicher ist. Er wird sicherlich keine große Eingewöhnungszeit benötigen", meint Lange auf der Website des Sportclubs. So oder so kostet der 20-Jährige keine Ablöse, vor der Unterschrift am Montag hatte er seinen Vertrag bei RB Leipzig aufgelöst.

Dort, beim Bundesligisten, spielte Wosz bereits dreimal in Deutschlands Beletage und einmal im DFB-Pokal. Vergangene Saison war er an seinen Heimatklub Hallescher FC in die 3. Liga verliehen worden (zwölf Einsätze, zwei Assists). Lange meint wegen dieser Tatsache und des Pressing-orientierten Fußballs bei RBL, dass es Wosz "leichtfallen" werde, "unseren Fußball umzusetzen, da er viele Inhalte bereits kennt und verinnerlicht hat".

Zweijahresvertrag in Verl

Der Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Dariusz Wosz erhält in Verl nun einen Zweijahresvertrag. Zbigniew Wosz, der Vater und Berater des 20-Jährigen Mittelfeldmanns und Bruder des Ex-Bochumers und Herthaners sieht laut "rblive.de" in Ostwestfalen nun mehr Zeit für den 20-Jährigen, sich "zu entwickeln, in den Rhythmus zu kommen und sein Potenzial nach und nach abzurufen".