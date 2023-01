Augsburg verliert Rexhbecaj früh - und Teil eins gegen Union

Der FC Augsburg hat das erste von zwei Testspielen gegen Union Berlin verloren. Und frühzeitig auch den zweiten Teil der Doppelsechs.

Aus dem Trainingslager in Spanien berichten Jannis Klimburg und Mario Krischel

Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen trafen sich Union Berlin und der FC Augsburg am Samstagmittag für zwei aufeinanderfolgende Testspiele im Trainingslager der Eisernen in Campoamor. Die ersten 90 Minuten traten beide Mannschaften mit dem Großteil des Stammpersonals an, wobei der FCA unter anderem ohne den wechselwilligen und in Spanien nicht anwesenden Gruezo antrat.

Schnell musste Trainer Enrico Maaßen auch den zweiten Teil der etatmäßigen Doppelsechs ersetzen, weil Rexhbecaj nach einem Schlag aufs Steißbein nicht weitermachen konnte, für ihn kam in der 17. Minute Youngster Dell'Erba.

Der 18-jährige Deutsch-Italiener war es auch, der nach einer chancenarmen ersten Hälfte in den Mittelpunkt rückte, weil er kurz vor der Stundenmarke einen Handelfmeter verursachte. Jordan nahm sich der Sache an und schickte FCA-Keeper Gikiewicz ins falsche Eck (56.).

Augsburg, das in Hälfte eins noch etwas mehr Spielanteile verzeichnet hatte, verlor nach dem Rückstand den Faden, die Berliner hatten nun Oberwasser. Jordan (60.) und Gießelmann klopften bei Gikiewicz an, auf der Gegenseite zog Maier einen Freistoß klar übers Tor (71.). Spannender wurde es nicht mehr, weil der FCA eine insgesamt aktive Schlussphase nicht in Torgefahr ummünzen konnte. Teil eins ging damit an den Tabellenfünften aus Berlin.

Die Aufstellungen

Union: Grill - Doekhi, Knoche, Baumgartlinger - Maciejewski, Gießelmann - Khedira - Haraguchi, Pantovic (46. Öztunali) - Becker, Jordan

Augsburg: Gikiewciz - Gumny, Gouweleeuw (46. Katic), Uduokhai, Pedersen - Baumgartlinger, Rexhbecaj (17. Dell'Erba) - Maier, Vargas - Jensen (82. Kömür), Demirovic