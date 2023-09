Union Berlin veröffentlicht Champions-League-Trikot

Kurz vor dem Start der Königsklasse hat Union Berlin sein Champions-League-Trikot präsentiert. Tragen es die Eisernen nur dreimal?

Schwarz-gold statt rot: So läuft Union Berlin auswärts in der Champions League auf. 1. FC Union Berlin

Rekordgewinner gegen Champions-League-Neuling: Das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem 1. FC Union Berlin wird am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ohnehin schon ein Duell der Gegensätze - und das wird nun auch optisch unterstrichen. Während die Königlichen im Bernabeu im gewohnten Weiß auflaufen werden, haben die Eisernen weitgehend schwarze Outfits im Gepäck.

Am Donnerstagvormittag präsentierten die Berliner mit Ausrüster Adidas ihr Champions-League-Trikot. Es ist angelehnt an die T-Shirts, die die Spieler nach der erfolgreichen Qualifikation gegen Werder Bremen (1:0) am finalen Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison beim Feiern getragen hatten.

Das bedeutet: Auch die neue Spielkleidung ist "vorrangig in edlem Schwarz gehalten", ergänzt durch "goldene Akzente an Schultern und Kragen", wie es in der Klubmitteilung heißt. Ebenfalls vergoldet sind alle Logos und die Schriftzüge der Sponsoren. Am unteren Saum ist außerdem das Motiv der T-Shirts - eine Hand, die eine Weltkugel hält - als kleines Silikonlabel angebracht.

Union wird das neue Europapokal-Trikot nur auswärts tragen

Nach Union-Angaben wird die Mannschaft das neue Outfit, das für Erwachsene 89,95 Euro und für Kinder 69,95 Euro kostet, ausschließlich bei den Europapokal-Auswärtsspielen tragen. Soll es häufiger als dreimal zum Einsatz kommen, muss die Elf von Trainer Urs Fischer in der Gruppe C mit Real Madrid, Serie-A-Champion SSC Neapel und dem portugiesischen Vorjahresdritten Sporting Braga also mindestens Dritter werden.

Der Hype vor der ersten Champions-League-Saison der Klubgeschichte ist bei den Berlinern riesig. Einen Tag nach dem Verkaufsstart waren alle 40.000 Dauerkarten für die drei Heimspiele, die statt an der Alten Försterei im Olympiastadion stattfinden werden, vergriffen. Beim Gästekontingent von 3840 Tickets für das Auftaktspiel im Bernabeu war es ähnlich.