"Unglaubliche Ehre": O'Shea wird Interimscoach Irlands

Nach der verpassten Qualifikation für die Europameisterschaft stellt sich der irische Verband neu auf. Ehe die Verantwortlichen im April eine langfristige Lösung auf der Trainerbank bekanntgeben werden, leitet Ex-Nationalspieler John O'Shea die Geschicke.

John O'Shea will Irland zurück in die Erfolgsspur bringen. IMAGO/PA Images

Mit 118 Einsätzen für die Nationalmannschaft zählt John O'Shea zur Riege der Rekordspieler des irischen Verbands. Lediglich Robbie Keane (146) und Shay Given (134) liefen häufiger für die "Boys in Green" auf als der beinharte Verteidiger, der einen Großteil seiner Karriere bei Manchester United verbrachte und mit den Red Devils neben fünf Premier-League-Titeln auch einmal die Champions-League-Trophäe in die Höhe recken durfte.

Zwei Freundschaftsspiele im März

Eines hat der heute 42-Jährige seinen beiden Landsmännern nun aber voraus: Seit Mittwoch ist er nicht nur Nationalspieler, sondern auch Nationaltrainer seines Heimatlandes. Der irische Verband FAI berief O'Shea zum Interimscoach, er soll das Team bei den kommenden beiden Freundschaftsspielen gegen Belgien (23.03., 18 Uhr) und die Schweiz (26.03., 20.45 Uhr) betreuen.

"Es wird eine unglaubliche Ehre sein, die Mannschaft in das internationale Fenster im März zu führen. Wie jeder weiß, war ich schon immer sehr stolz darauf, mein Land zu vertreten, sei es während meiner Spielerkarriere oder in jüngster Zeit als Teil des Trainerstabs der A-Nationalmannschaft und der U-21-Auswahl", erklärte O'Shea in einer Verbandsmitteilung. Unterstützt wird O'Shea von Patrick McCarthy, der weiterhin seinem Job als Co-Trainer bei Crystal Palace nachkommen wird.

O'Shea glaubt an die Trendwende

"Ich glaube fest daran, dass diese Gruppe von Spielern in der Lage ist, Fußballspiele zu gewinnen, und freue mich auf einige positive Ergebnisse", zeigte sich O'Shea zuversichtlich, die irische Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen zu können. Unter Vorgänger Stephen Kenny, dem O'Shea als Co-Trainer assisiert hatte, verpasste Irland im Herbst zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für eine EM-Endrunde. In einer Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Griechenland reichte es nur zu Platz vier vor dem punktlosen Team aus Gibraltar.

Im Hintergrund laufen derweil bereits die Gespräche bezüglich einer Nachfolge O'Sheas: "Die FAI kann auch bestätigen, dass die Bekanntgabe des ständigen Cheftrainers der Herren-Nationalmannschaft Anfang April erfolgen wird", heißt es in der Mitteilung.