Ungewollter Leak: "EA Sports FC 24" zeigt neues Trikot von Bayer 04 Leverkusen

Am Montag stellte EA SPORTS das Cover der Ultimate Edition vor - und leistete sich dabei einen Leak, der für Missfallen in Leverkusen sorgen dürfte.

Die Werbetrommel für das neue Fußballspiel von EA, das in diesem Jahr zum ersten Mal nicht FIFA heißen wird, ist angelaufen - und hat sich direkt einen Lapsus erlaubt. Im veröffentlichten Trailer zum Ende September erscheinenden "EA Sports FC 24" ist das neue Trikot von Bayer 04 Leverkusen zu sehen.

Gleich zu Beginn des Videos gibt es eine gerenderte Szene, die Manchester Citys Trainer Pep Guardiola in einer Spielerkabine zeigt. Der Katalane hält dabei eine Ansprache an diverse prominente Spieler. Dann schwenkt die Kamera und zeigt wahrscheinlich Granit Xhaka - und das im neuen Bayer-Trikot. Dieses ist schwarz und hat in der Mitte ein großes rotes Kreuz, der Trikotsponsor "Barmenia" ist gut erkennbar, während Klub- und Ausrüsterlogo auf Brusthöhe zu sehen sind.

Der Qualitätskontrolle bei EA respektive der zuständigen Werbeagentur fiel das nicht auf, dafür aber findigen Fans, die in diversen sozialen Medien auf den Fehler verwiesen. In Leverkusen dürfte man weniger amüsiert über den Leak sein, wurden doch nun etwaige Pläne das Jersey offiziell vorzustellen konterkariert.

Keine Bestätigung, aber klare Indizien

Rotes Kreuz auf schwarzem Grund: Ist das das neue Bayer-Trikot? EA/Screenshot aus dem Trailer zum Spiel

Allerdings ist nicht offiziell bestätigt, dass es sich tatsächlich um das echte Trikot von Bayer 04 handelt. Es kann auch sein, dass es ein von den Entwicklern programmiertes Fantasietrikot ist, das später durch das echte ersetzt werden würde.

Jedoch handelt es sich bei den übrigen Trikots, die in dem Video zu sehen sind, um adäquate Darstellungen der Originale, wie etwa bei Marco Verratti von Paris St. Germain oder Jude Bellingham von Real Madrid.

Es scheint also wahrscheinlich, dass es sich um einen unfreiwilligen Leak handelte. Bekannt ist auch, dass man bei der Werkself künftig stärker auf das Kreuz als hervorstechendes Merkmal setzen möchte, das ist schließlich auch das Markenzeichen des Chemie-Riesen Bayer - und der ist schließlich Eigentümer und Namensgeber des Klubs.

Vor wenigen Tagen teilte der Bundesligist daher mit, dass man "das Kreuz als ureigenes, weltweit bekanntes Markenzeichen künftig noch stärker in den Fokus rücken" möchte. Das Bayer-Kreuz sei "ein weithin sichtbares, leuchtendes Symbol und Wahrzeichen nicht nur für das Werk, sondern auch für unsere Tradition als Fußballverein in dieser Stadt. Seit jeher wird das Kreuz auf der Brust und im Herzen getragen. Dieses Symbol verbindet alle, die es mit Bayer 04 halten."