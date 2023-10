Ulm weicht aus: Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga genau angesetzt

Der DFB hat am Dienstag die nächsten Spieltagsansetzungen in der 3. Liga bekanntgegeben. Drei Terminierungen gehen auf "zwingende Sicherheitsvorgaben" zurück, eine Partie findet im Ausweichstadion statt.

Dass Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden am Freitagabend steigt, war laut DFB alternativlos. IMAGO/Hentschel

Nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden hat der DFB am Dienstag die genauen Termine für die Drittliga-Spieltage bis Anfang Dezember bekanntgegeben.

Am 13. Spieltag empfängt Saarbrücken den derzeitigen Tabellenführer Dynamo Dresden am Sonntag (29. Oktober) um 13.30 Uhr. Obwohl die Saarländer schon drei Tage später im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München antreten, war eine frühere Ansetzung laut DFB wegen Vorgaben der Sicherheitsbehörden nicht möglich. Das Ruhrpott-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen steigt am Samstag (28. Oktober) um 14 Uhr.

In der Woche darauf sei der Termin des Saarbrücken-Spiels abermals von einer "Sicherheitsvorgabe" bestimmt worden, schreibt der DFB. Dann tritt der 1. FCS am 14. Spieltag samstags (4. November) um 14 Uhr beim SV Sandhausen an. Zeitgleich: das Treffen der Aufsteiger Lübeck und Unterhaching sowie das bayerische Duell zwischen dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg.

Ulm fehlt die Rasenheizung

Dass zum 15. Spieltag Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden am Freitagabend (10. November, 19 Uhr) stattfindet, ergebe sich einmal mehr aus einer "festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden". Die Münchner Löwen gastieren in Saarbrücken am Samstag (11. November, 14 Uhr).

Der 16. Spieltag bringt nach der Länderspielpause nach jetzigem Stand ein Kellerduell mit: VfB Lübeck gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (26. November) um 13.30 Uhr. Tags zuvor kommt es zu einer Besonderheit, wenn der SSV Ulm den SC Freiburg II empfängt. Wegen der fehlenden Rasenheizung im Donaustadion weichen die Spatzen in die Centus-Arena des VfR Aalen aus.

Am letzten frisch terminierten, dem 17. Spieltag, gastiert Lübeck diesmal in Duisburg (Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr) und trifft damit erneut auf ein Kellerkind. Spitzenreiter Dynamo reist zum Sonntags-Auswärtsspiel nach Paderborn gegen den SC Verl (Sonntag, 3. Dezember, 13.30 Uhr).