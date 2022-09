Ulm siegt nach Spielunterbrechung - Aalen und VfB II kommen zurück

Am Mittwochabend ging es in der Regionalliga Südwest mit dem 7. Spieltag weiter. Spitzenreiter SSV Ulm 1846 gewann knapp beim heimstarken FSV Frankfurt, die Partie wurde dabei in Durchgang eins unterbrochen. Moral zeigten sowohl der VfR Aalen als auch die U 21 des VfB Stuttgart, die jeweils 0:2-Rückstände aufholten.

Am Mittwoch war Spitzenreiter SSV Ulm 1846 beim bis dahin so heimstarken Tabellenelften FSV Frankfurt zu Gast. Die Partie wurde dabei Mitte der ersten Hälfte rund 20 Minuten lang von einem heftigen Unwetter gebeutelt, Schiedsrichter Greef unterbrach das Geschehen und schickte beide Teams in die Kabinen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Ulmer, Röser hatte einen Ball vom Strafraumeck sehenswert neben den Pfosten platziert (16.). Ansonsten taten sich beide Teams im strömenden Regen schwer, und auch als der Ball wieder rollte, wurden die Platzverhältnisse nicht einfacher. Auf dem zunehmend tiefer werdenden Geläuf konnten die "Spatzen" ihr Spiel kaum aufziehen, Frankfurt hielt die Partie offen und hatte durch Ünlücifi die große Chance zum Ausgleich (74.). Am Ende aber blieb es beim knappen Erfolg der Gäste, die ihren Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten.

Mit einem Remis endete hingegen die Partie zwischen dem VfR Aalen und dem FC-Astoria Walldorf. Fahrenholz (45.) und Antlitz hatten bis zur 54. Minute in einer bis dato spielerisch mauen Partie für eine 2:0-Führung der Gäste gesorgt, doch Meien (64.) mit seinem wuchtigen Abschluss und Maiella (80.) aus dem Strafraum sorgten dann doch noch für den Punktgewinn des VfR.

Zwei Stunden zuvor trafen sich der SGV Freiberg und die U 21 des VfB Stuttgart zum württembergischen Kräftemessen - und lieferten die Blaupause für das spätere Geschehen in Aalen. In einer chancenarmen ersten Hälfte hatten die Gäste die beste Gelegenheit, Landu aber traf nur die Latte. In den zweiten 45 Minuten ging dann der Aufsteiger durch einen Sökler-Doppelschlag in Führung: Mit Treffern in Minute 67 und 70 beendete der Angreifer die tor-freie Zeit und erzielte damit auch seine ersten beiden Treffer in dieser Saison. Doch die Gäste ließen die Köpfe nicht hängen und kamen durch zwei Joker doch noch zum Punktgewinn: Zunächst markierte Sonnenwald den 1:2-Anschluss (73.), dann erzielte Wolf den 2:2-Endstand (77.). Ganaus hatte sogar noch den Stuttgarter Siegtreffer auf dem Fuß, traf aber ebenso nur Aluminium. Freiberg verpasste somit seinen zweiten Saisonsieg und steckt weiter im Keller fest.

Offenbach muss weiter warten

Kickers Offenbach zeigte bereits am Dienstag bei der TSG Balingen ein ordentliches Auswärtsspiel, konnte sich aber erneut dafür nicht belohnen. Im ersten Durchgang hatte die Schmidt-Elf Feldvorteile und einige gute Chancen, allerdings gelang es dem OFC nicht, daraus Kapital zu schlagen. Auch der Gastgeber versteckte sich nicht, Müller per Fallrückzier und Meiser nach einem Konter scheiterten aber am starken Richter, der für Engl zurück ins Offenbacher Tor kehrte. Nach der Pause schien der OFC alles im Griff zu haben, die Führung nur noch Formsache zu sein. Just in diese Phase traf die TSG. Dierberger musste nach sehenswerten Spielzug inklusive Vorlage per Hacke aus kurzer Distanz nur noch einschieben (59.). Offenbach versuchte zu antworten, schnürte Balingen in der eigenen Hälfte fest. Gefährliche Aktionen waren aber selten. Der Ausgleich sollte dem OFC aber noch gelingen. Knöll flankte auf Hosiner, der zum 1:1 einnickte - zugleich der Endstand. Damit bleibt die schlechte Auswärtsbilanz der Offenbacher bestehen, die weiter auf einen Auswärtssieg warten müssen.

Der FC 08 Homburg absolvierte im ersten Durchgang gegen Hessen Kassel seine wohl schlechtesten 45 Minuten der Saison. Dementsprechend verdient war die 2:0-Pausenführung des KSV, der bereits früh nach einem kapitalen Fehlpass von Heilig in Führung ging. Durna spritzte dazwischen und chipte den Ball über Salfeld ins Tor (4.). Beim zweiten Gegentreffer gelang es dem FCH nicht, eine Ecke zu klären. Salfeld konnte zwar zweimal retten, beim dritten Versuch von Jones war er machtlos (40.). In der Pause, dürfte es in der Kabine gekracht haben, denn in die zweite Hälfte startete Homburg wie ausgewechselt. Zunächst scheiterten Gösweiner und Mendler noch, kurz darauf schlug das Duo aber zu. Mendler brachte eine Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten, wo Gösweiner zum 1:2 einköpfte (54.). Eisele besorgte schließlich den mittlerweile verdienten Ausgleich. Gösweiner verlängerte eine Mendler-Ecke, Eisele lauerte am zweiten Pfosten, wo er die Kugel über die Linie drückte (72.). Homburg blieb dran und drehte die Partie in den Schlussminuten durch Joker Gerezgiher vollends, der aus dem Rückraum ein Mendler-Zuspiel verwertete (83.). Anschließend kam es noch zu einer Rudelbildung in der Nachspielzeit, bei der Nennhuber die rote und Plattenhardt die gelb-rote Karte sah.

Am Wochenende Federn gelassen hatte die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Wormatia Worms kehrten die Mainzer bei der TSG Hoffenheim II in die Erfolgsspur zurück. Sabani (29.), Bobzien (32.) und Schmidt (88.) steuerten die Treffer zum 3:1-Erfolg bei. Für Hoffenheim verkürzte Asllani zwischenzeitlich auf 1:2 (36.).

Zudem standen zwei Kellerduelle am Dienstag auf dem Programm. Bei Wormatia Worms verschaffte sich der Bahlinger SC etwas Luft. Dabei galt es für den BSC zunächst einen Rückstand zu verdauen. Grimmer brachte Worms in der 20. Minute in Führung. Freuen konnte sich der Aufsteiger darüber aber nur elf Minuten, dann traf Häringer zum Ausgleich. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Novakovic acht Minuten vor dem Ende. Das zweite Spiel, in dem sich SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) und Eintracht Trier gegenüberstanden, endete torlos.

Ungefährdet war derweil der Erfolg des TSV Steinbach Haiger bei Rot-Weiß Koblenz. Bereits kurz nach der Pause war das Spiel entschieden. Bisanovic mit einem Doppelpack (7., 52.) und Kircher (44.) hatten da bereits getroffen für die Gäste. Afamefuna erzielte nur noch den Ehrentreffer für die Platzherren (72.).