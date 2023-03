Ulm schlägt Cluj beim Vorrundenabschluss - Towers verlieren auf Gran Canaria

Zum Vorrundenabschluss im Eurocup hat ratiopharm Ulm den rumänischen Vertreter aus Cluj geschlagen. Durch den Sieg sicherte sich Anton Gavels Team das Heimrecht für das bevorstehende Achtelfinale. Die Hamburg Towers verloren ihr letztes Spiel auf Gran Canaria - standen aber wie Ulm bereits vor der Partie im Achtelfinale.

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben die Vorrunde im Eurocup mit einer überzeugenden Vorstellung erfolgreich beendet. Am letzten Spieltag setzte sich das Team von Cheftrainer Anton Gavel am Mittwoch gegen den rumänischen Klub Cluj-Napoca mit 91:71 (45:32) durch. Durch den elften Sieg im 18. Spiel gehen die Ulmer als Dritter ihrer Vorrundengruppe in die K.-o.-Runde.

Die Ulmer erwischten einen Auftakt nach Maß und eröffneten die Partie mit einem 11:2-Lauf. Dank der deutlich besseren Dreierquote lagen die Gastgeber zur Viertelpause mit 23:15 vorne. Nach drei Dreiern in den ersten drei Minuten bauten die Schwaben ihre Führung auf 34:17 aus, auch zur Pause behaupteten sie eine zweistellige Führung.

Ulms kurze Schwächephase wird nicht bestraft

Ende des dritten Viertels erlebte der Bundesligist eine kurze Schwächephase, doch dank ihrer Treffsicherheit von außen bauten die Ulmer ihre Führung im Schlussabschnitt schnell wieder in den zweistelligen Bereich aus. Am Ende hatten die Gastgeber 19 Dreier versenkt. Brandon Paul führte Ulm mit 16 Punkten an, der deutsche Nationalspieler Philipp Herkenhoff (vier Punkte) gab nach über einjähriger Verletzungspause sein Comeback.

Im Achtelfinale des Europapokals wird Ulm als Vorrundendritter der Gruppe A auf den Sechsten der Gruppe B Buducnost Voli Podgorica (Montenegro) treffen. Die K.-o-Runde beginnt am 12. April, Ulm genießt dann das Heimrecht.

Towers verlieren auf Gran Canaria

Schlechter lief der Hauptrundenabschluss für die Hamburg Towers. Beim ungeschlagenen Spitzenreiter Gran Canaria verloren die Norddeutschen mit 73:86 (33:41). Hamburg misst sich im Achtelfinale als Tabellenachter der Gruppe B mit dem Ersten der Gruppe A, BC Prometey (Ukraine).

Statistik zu den Spielen

Eurocup, 18. Spieltag ratiopharm Ulm - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 91:71 (45:32) Punkte ratiopharm Ulm: Paul 16, Dos Santos 14, Klepeisz 12, Christen 11 U-Banca Transilvania Cluj-Napoca: Meindl 12, Stipanovic 12, Kuti 11, Shepherd 11, Jones 10

Herbalife Gran Canaria - Hamburg Towers 86:73 (41:33) Punkte Herbalife Gran Canaria: Brussino 15, Shurna 9, Benite 8 Hamburg Towers: Samar 17, Childs 10, Polite 9