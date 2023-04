Ulm kann noch gewinnen - Hoffenheim nun erster Verfolger

Ulms jüngste Sieglos-Serie brachte zuletzt die Spannung zurück ins Titelrennen. Am Dienstagabend jedoch konnte der Primus in Freiberg wieder mal einen Sieg einfahren. Den "Spatzen" aber weiter auf den Fersen: Die formstarke TSG Hoffenheim II, die zeitgleich beim FSV Mainz 05 II gewann.

Effiziente Ulmer stoppen die Sieglos-Serie

Die Serie ist beendet: Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg konnte der SSV Ulm am Dienstagabend mit einem 3:1-Sieg die Punkte vom SGV Freiberg entführen und Rang eins damit verteidigen. Es war ein verdienter Erfolg des Tabellenführers, der dabei aber nicht glänzte. Mit einem schlitzohrigen direkten Freistoß - Jann führte aus, als der Keeper noch gar nicht bereit war - ging der Tabellenführer in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung (11.). In Folge zog sich Ulm etwas zurück, Freiberg kam besser ins Spiel, hatte durch Gerezgiher und Bradara Chancen auf den Ausgleich; doch die "Spatzen" legten kurz vor der Pause nach: Jann platzierte einen Freistoß auf den blank stehenden Yarbrough, der unter Mithilfe von SGV-Keeper Gelt das 2:0 köpfte (45.+3). Auch nach Wiederanpfiff waren die Freiberger aktiver, es fehlten aber Ideen. Ulm stand defensiv sicher und machte dann alles klar: Jann bediente diesmal Schmidts, der auf 3:0 ins lange Eck stellte (65.). Bis dahin trat der Primus äußert effizient auf, wenig später aber verpasste Schmidts dann aber ein noch klareres Resultat. So konnte Barini per Kopf noch sehenswert das 1:3 erzielen (82.), Spannung kam aber keine mehr auf.

Hoffenheim holt sich Rang zwei

Sieg Nummer fünf in Folge für die TSG Hoffenheim II: Im Duell der Bundesligareserven mit dem FSV Mainz 05 II stand am Ende diesmal aber "nur" ein knapper 2:1-Erfolg. Die formstarken Hoffenheimer schienen zunächst einfach da weiter zu machen, wo sie am Samstag aufgehört hatten: Von Beginn an waren sie die bessere Mannschaft, Bähr brachte die TSG nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung, er musste nach einer Conté-Vorlage nur mehr den Fuß hinhalten. Wenig später fiel dann auch schon das 2:0, das Asllani nach einer Ecke unter die Latte setzte. Erst in der Schlussviertelstunde von Durchgang eins kam die Heimelf etwas besser ins Spiel. Doch dieses Bild manifestierte sich nach Wiederanpfiff: Nun waren die Mainzer besser, konnten in einer spannenden zweiten Hälfte durch Jung per Abstauber auf 1:2 verkürzen (64.). Auf Seiten der TSG hatte zuvor Diekmann Aluminium getroffen. Doch auch auf der Gegenseite verpasste Bulic mit einem Lattenkopfball den Ausgleich. In der intensiven Nachspielzeit gab es noch je einen Platzverweis auf beiden Seiten - Bulic sah auf Mainzer Seite glatt Rot, Bähr bei der TSG die Ampelkarte -, am knappen Sieg der Hoffenheimer ändertet sich aber nichts mehr.

Befreit sich Kassel?

Eine weitere Partie wartet am Mittwoch und glättet damit die Tabelle endgültig: Dabei geht es für Hessen Kassel im Derby bei der SG Barockstadt Fulda einmal mehr um äußerst wichtige drei Punkte. Damit nämlich könnten die "Löwen" die Wormatia aus Worms auf sechs Punkte distanzieren und wieder etwas beruhigter auf den Endspurt schauen. Fulda ist rechnerisch noch nicht komplett gesichert, sollte mit dem Abstieg aber nichts mehr zu tun haben.