UFL startet geschlossene Alpha-Tests - Vollrelease erneut verschoben?

Mit dem für dieses Jahr geplanten Release dürfte es bei UFL nichts mehr werden. Inzwischen ist jedoch die Alpha-Version fertig und weitere Testläufe sind geplant, wie das neuste "The Journey"-Update verriet.

"Wir machen die Spiele nicht für uns, sondern für Spieler", lautet das simple Motto von Strikerz Inc-CEO Eugene Nashilov, für den daher klar ist: "Wir wollen Leuten das Spiel zeigen." Nachdem dies ob einer Panne kurzzeitig bereits unfreiwillig passiert war, geht der Entwickler diesen Schritt in die Öffentlichkeit nun geplant. Eine Alpha-Version des Spiels wird knapp neun Monaten nach Enthüllung des ersten Gameplays in einer geschlossenen Testphase von Interessenten auf Herz und Nieren geprüft.

Strikerz Inc. belohnt "sehr aktive" User

Bevor ihr euch nun aber auf die Suche nach einer Gelegenheit macht, an dem Test teilzunehmen, müssen wir euch den Wind aus den Segeln nehmen. Für die geschlossene Alpha sind bereits alle Plätze vergeben. Diese gingen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" an die schnellsten Bewerber. Damit habe Strikerz Inc. laut CTO Max Chernega sicherstellen wollen, Tester zu finden, die "sehr aktiv" seien und die Entwicklung entsprechend intensiv verfolgen würden.

Stattdessen könnt ihr euch für zukünftige Testphasen einschreiben. Auf der Website des Spiels findet ihr ein entsprechendes Formular und könnt das Spiel mit eurem Feedback formen. "Diese Rückmeldung ist für uns extrem wichtig. Es ist unsere Philosophie", betont Nashilov, der einen Start der offenen Beta jedoch offen lässt.

Kleine Gruppe, große Wirkung

Statt Daten zu diskutierten, äußerten sich Nashilov und seine Kollegen zu den Beweggründen für den Start der Testphase. So käme die Alpha laut Chernega einer Art Jungfernfahrt gleich. "Wir werden viele Dinge erstmals testen und wissen nicht, was dabei herauskommt", gibt der CTO zu und führt aus: "Deshalb müssen wir zunächst mit einer kleinen Gruppe testen, um herauszufinden, wo es Probleme gibt - und es wird sie geben." So könne man sicherstellen, "dass unsere Spieler nach dem Release keine technischen Probleme mehr erfahren".

Zudem sei die Perspektive von außen Chernega zufolge wichtig, da Entwickler "vielleicht nicht genug testen, oder nicht so denken, wie einige Spieler". Dieser "klassische Fehler" im Gamedesign unterlaufe Entwicklern laut Head of Gamedesign, Mikhail Vovchenko, immer wieder: "Du arbeitest so lang in deiner eigenen Blase, dass du am Ende ein Spiel für dich selbst entwickelst, das niemand anderes spielen kann."

Verspätet sich der Release erneut?

Eine zu engstirnige Betrachtung möchte Strikerz Inc. nun mit der Alpha verhindern - und sich laut CEO Nashilov dabei durchaus Zeit lassen. "Es ist nichts Schlimmes oder Beängstigendes an frühen Alphas. Viele Entwickler machen das" erläutert er und verweist auf ein prominentes Beispiel: "Baldur's Gate 3 war ungefähr drei Jahre in der Alpha." So lang wolle man sich mit UFL aber nicht Zeit lassen. "Wir zielen auf einen ganz anderen Zeitrahmen ab."

Was genau das heißt, verriet Nashilov allerdings nicht. Der ursprünglich für 2022 angedachte Release scheint sich jedoch über einen weiteren Jahreswechsel hinweg zu verschieben. "Qualitätsbedenken" hatten damals eine für eine Verzögerung gesorgt, nach welcher eine Veröffentlichung für 2023 angestrebt worden war, die nun wohl frühestens 2024 folgen dürfte.