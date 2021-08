Uerdingen verpflichtet nach Schlösser auch Sierck

Der KFC Uerdingen verpflichtet in Pepijn Schlösser und Jesse Sierck zwei Abwehrspieler.

Der KFC hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und Pepijn Schlösser unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt aus der zweiten niederländischen Liga von Roda JC Kerkrade nach Uerdingen in die Regionalliga West. Schlösser wurde bereits bei Roda ausgebildet. In den vergangenen drei Spielzeiten stand er 38-mal in der Keuken Kampioen Divisie auf dem Platz.

"Pep ist ein schneller Spieler und sehr gut am Ball. Er hat bereits viel Erfahrung trotz seines jungen Alters gesammelt. Wir hoffen, dass diese uns in der Meisterschaft weiterhelfen wird", wird KFC-Trainer Dimitry Voronov zitiert.

Ebenso äußert sich der Sportliche Leiter Patrick Schneider zu dem Transfer: "Wir beobachten Pepijn schon seit einiger Zeit. Er wird sowohl defensiv, als auch offensiv Akzente setzen."

Auch Sierck unterschreibt

In Jesse Sierck holten die Uerdinger zudem einen Innenverteidiger, der in der Vorsaison für den FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest spielte. "Jesse war Stammspieler beim FSV", meint Trainer Voronov. "Er ist ein sehr robuster Spieler, der über eine gute Ballkontrolle verfügt. Er bringt Tempo rein und gleichzeitig Ruhe in unser Spiel. Ich freue mich auf ihn."