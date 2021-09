Uerdingen sichert sich die Dienste von Keeper Brendieck

Der KFC Uerdingen hat personell nachgerüstet und einen neuen Torwart verpflichtet. Jonas Brendieck stand zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag.

Als Ersatz für Torhüter Justin Ospelt, der sich einer Knieoperation unterzog, hat Uerdingen Jonas Brendieck verpflichtet. Das teilte der Regionalligist am Mittwoch mit.

Zuletzt stand der 22-Jährige beim Drittligisten MSV Duisburg unter Vertrag, wo er in der A- sowie B-Junioren-Bundesliga ausgebildet wurde. Seit 2018 saß er sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga auf der Bank, kam jedoch zu keinem Einsatz.

"Jonas ist trotz seines noch jungen Alters bereits sehr erfahren. Er passt charakterlich voll in unser Konzept und wird uns sicherlich weiterhelfen", wird Trainer Dimitry Voronov zitiert.

Der Neuzugang mit der Nummer 77 gehört bereits im Pokalspiel gegen Lohausen am Mittwochabend (18 Uhr) zum Kader und ist spielberechtigt.