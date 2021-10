UEFA ermittelt gegen BVB und Ajax

Die massive Pyro-Show der Fans beim Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund könnte ein Nachspiel haben. Die UEFA untersucht die Vorfälle vor der Partie und will "zu gegebener Zeit" eine Entscheidung bekanntgeben.

Die deutliche Niederlage der Dortmunder in Amsterdam könnte für den Verein aus dem Ruhrpott nicht nur sportlich negative Nachwirkungen zeigen. Wie die UEFA am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab, werde der Einsatz von Pyrotechnik beider Fanlager untersucht. Zunächst hatten am Dienstagabend die Anhänger der Westfalen angefangen zu zündeln, die Anhänger von Ajax waren in der Folge in noch größerem Umfang nachgezogen. Neben Bengalos waren auch Feuerwerkskörper durch die Cruyff-Arena in Amsterdam geflogen.

Dabei waren Teile des Dortmunder Anhangs bereits in Deutschland negativ bezüglich Pyrotechnik aufgefallen: Bei einer Polizeikontrolle am Bahnhof in Oberhausen hatten Mitglieder einer Ultragruppierung laut Bundespolizei Pyrotechnik weggeworfen und seien anschließend in die abfahrbereiten Züge gesprungen. So habe man insgesamt 21 teils selbstgebastelte konfisziert und umgehend Ermittlungen eingeleitet.