UEFA beendet Zusammenarbeit mit Gazprom

Die UEFA wird als Folge der russischen Invasion in die Ukraine die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom mit sofortiger Wirkung beenden.

"Die UEFA hat heute beschlossen, ihre wettbewerbsübergreifende Partnerschaft mit Gazprom zu beenden", hieß es auf der Website des Verbands. "Die Entscheidung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und umfasst alle bestehenden Vereinbarungen, einschließlich der UEFA Champions League, der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe und der UEFA EURO 2024."

Unmittelbar zuvor hatten die FIFA und die UEFA bekanntgegeben, dass Russland von allen Wettbewerben ausgeschlossen worden sei. Damit wird die Sbornaja nicht an der WM 2022 in Katar teilnehmen können. RB Leipzig ist in der Europa League automatisch eine Runde weiter. Die Sachsen hätten im Achtelfinale gegen Spartak Moskau antreten sollen.

Bereits am Mittag hatte Schalke 04 bekanntgegeben, nicht mehr mit dem Hauptsponsor zusammenzuarbeiten. Die Entscheidung wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats getroffen. "Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen, weitergehende Informationen dazu werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", hieß es von Seiten des Vereins.