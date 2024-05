Überraschung beim MSI 2024: G2 schlägt Top Esports deutlich

Nach einer knappen Niederlage gegen T1 war G2 Esports ins Lower Bracket des MSI 2024 gerutscht. Dort hält sich das Team durch einen überraschend deutlichen Erfolg über Wasser und darf nun auf Revanche hoffen.

"Wer ist als nächstes dran?": Angriffslustig präsentiert sich G2 Esports auf X nach dem jüngsten Sieg beim Mid-Season Invitational 2024. Und der Erfolg gibt der Organisation mit Sitz in Berlin Recht.

Doch der Reihe nach: Am Freitag traf G2 als Underdog auf den übermächtig erscheinenden Weltmeister von T1. Dessen MSI-Team ist identisch mit dem der siegreichen Worlds 2023 - also ein Star-Ensemble um 'Faker', den wohl besten LoL-Spieler aller Zeiten.

Trotz aller gegen G2 sprechenden Prognosen hielt das europäische Team dagegen. Nach einem Rückstand drehte die eSport-Orga das Match und führte ihrerseits mit 2:1. Allerdings nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn der Weltmeister drehte die Begegnung noch und schickte G2 damit ins Lower Bracket.

G2 hält dem Druck abermals stand

Das heißt: Eine weitere Niederlage würde das Aus bedeuten. Druck, dem G2 bereits gegen PSG Talon (3:0) standhalten konnte. Auch am Dienstag lieferten die Europäer eine tadellose Perfomance - diesmal im Duell mit Top Esports, einer Mannschaft aus China. Die sorgten durchaus für Aufsehen und konnten zum MSI-Start Team Liquid mit 3:0 besiegen, unterlagen dann aber Gen.G knapp mit 2:3. In allen drei Partien spielte die europäische Mannschaft aber stark auf und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen, wodurch letztlich ein klarer 3:0-Erfolg zustande kam.

Eine Runde nun weitergekommen, könnte schon am Freitag ein baldiges Wiedersehen anstehen. Denn durch eine 1:3-Niederlage gegen Bilibili Gaming musste auch T1 den Gang ins untere Bracket antreten. Für das erneute Duell mit G2 benötigen 'Faker' und Kollegen einen Erfolg gegen Team Liquid. Ausgetragen wird dieses Duell am Mittwoch.