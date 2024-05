Überraschende Kehrtwende: De Zerbi verlässt Brighton doch

Nach zwei erfolgreichen Jahren verabschiedet sich Roberto de Zerbi nach dem letzten Spiel gegen Manchester United am Sonntag von Brighton & Hove Albion. Die Trennung kommt durchaus überraschend.

Es war zwar eine klassische Pep-Formulierung, sie war in diesem Fall aber auch Ausdruck echter Bewunderung. "Roberto de Zerbi ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre", hatte Guardiola im Mai 2023 erklärt: "Es gibt keine Mannschaft, die so spielt. Es ist einzigartig."

Seine erste Saison bei Brighton & Hove Albion beschloss de Zerbi gleich mal auf einem überragenden sechsten Platz. Die zweite starteten die Seagulls deswegen in der Europa League und scheiterten erst im Achtelfinale am späteren Halbfinalisten aus Rom (0:4, 1:0). In der Premier League ist Brighton vor dem letzten Spieltag zwar nur 10. - und doch tauchte de Zerbi auf praktisch jedem Wunschzettel auf. Auch auf dem der Bayern.

In der vergangenen Woche deutete allerdings vieles darauf hin, dass der 44-Jährige doch dem Projekt bei Brighton & Hove Albion die Treue halten wird. "Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen", stellte de Zerbi bei The Athletic klar.

Bloom spricht von "zwei hervorragenden Saisons"

Umso überraschender kam dann doch, was der Verein am Samstagnachmittag offiziell mitteilte. De Zerbi und Brighton gehen nach dem abschließenden Premier-League-Spiel gegen Manchester United am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) getrennte Wege.

Eigentümer Tony Bloom, ein Poker-Millionär, spricht in der Pressemitteilung von "zwei hervorragenden Saisons", wobei speziell das europäische Abenteuer "den Fans lange in Erinnerung bleiben wird".

"Wir haben uns einvernehmlich darauf geeinigt, Robertos Vertrag zu einem Zeitpunkt zu beenden, der für beide Seiten passt und uns die frühestmögliche Gelegenheit gibt, für die nächste Saison zu planen - und Roberto genügend Zeit gibt, über seinen nächsten Schritt und seine Zukunft nachzudenken", so Bloom.

Wenn ich jetzt aufhöre, kann ich mir eine Pause gönnen, bevor ich über meine Zukunft entscheide. Roberto de Zerbi

Es sei zwischen beiden Parteien kein böses Blut geflossen. De Zerbi betonte, dass nun beide Seiten die "eigenen Ideen und Visionen" umsetzen könnten. "Wenn ich jetzt aufhöre, kann ich mir eine Pause gönnen, bevor ich über meine Zukunft entscheide", erklärte de Zerbi.

Aus dessen Trainerteam verlassen auch Andrea Maldera, Ricard Segarra, Marcattilio Marcattilii, Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi, Marcello Quinto und Enrico Venturelli die Seagulls. Lediglich Andrew Crofts und Jack Stern bleiben Brighton erhalten.