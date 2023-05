"Einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre"

Manchester Citys kommender Gegner Brighton wird sich für die Europa League qualifizieren. Pep Guardiola wählt deshalb Superlative en masse.

In Katalonien, erzählte Pep Guardiola am Dienstag, gab es einmal einen Koch, der die Kulinarik völlig verändert habe. Und genauso mache es gerade ein Trainer mit dem Profifußball: Roberto de Zerbi, seit September Trainer bei Manchester Citys kommendem Gegner Brighton.

"Passt auf, was ich jetzt sage, ich bin davon überzeugt, dass es stimmt", sprach Guardiola vor dem Premier-League-Nachholspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker): "Roberto de Zerbi ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahren. Es gibt keine Mannschaft, die so spielt. Es ist einzigartig."

De Zerbi, einst Profi bei der SSC Neapel und bald 44, hatte sich als Trainer über die Serie D nach oben gearbeitet, ehe er in der vergangenen Saison bei Schachtar Donezk erstmals eine Station im Ausland übernahm und dabei auch Champions-League-Luft atmete. Jetzt hat er mit Brighton die Qualifikation für die Europa League so gut wie sicher, was wohl getrost höher eingestuft werden darf als ManCitys erneute Meisterschaft.

Auch Guardiola nannte das eine "unglaubliche Leistung", die ihn gleichwohl nicht überrascht. "Er", sagte der Katalane, als stehe de Zerbi mit auf dem Feld, "kreiert durchschnittlich 20, 25 Chancen pro Spiel. Er ist bei weitem besser als seine Gegner. Er reißt den Ballbesitz an sich, wie es lange Zeit niemand mehr gemacht hat." Wenn man nicht auf höchstem Niveau agiere, "macht er mit dir, was er will". Und "jeder macht mit. Der Torwart ist wie ein defensiver Mittelfeldspieler."

Kein Premier-League-Team verzeichnet mehr Torschüsse, nur ManCity mehr Ballbesitz

61 Prozent Ballbesitz hatte Brighton in dieser Saison durchschnittlich, ligaweit nur ManCity (65 Prozent) mehr. Die 16,22 Torschüsse pro Partie sind sogar Spitzenwert (ManCity: 15,83). Brighton erzwingt sie mit hohem Pressing und schnellen Umschaltaktionen, bei denen jeder Spieler genau weiß, was zu tun ist. "Er hat uns mit seiner Spielidee noch mal auf ein anderes Level gehoben", sagte Pascal Groß vor wenigen Wochen im kicker-Interview.

"Das ist eine der Mannschaften, von denen ich versuche, viel zu lernen", erklärte Guardiola. Brighton sei "meisterhaft" darin, im richtigen Moment und mit dem richtigen Tempo den Ball zum freien Mitspieler zu passen und sich entsprechend zu bewegen. "Darin sind sie die beste Mannschaft der Welt. Die beste."

Kurzum: "Den Erfolg und die Komplimente, die sie kriegen, verdienen sie total." So wie der Koch in Katalonien den Michelin-Stern.