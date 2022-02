"Überragendes Positionsspiel": Viktoria Berlin holt Gambos

Viktoria Berlin hat am Dienstag einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben: Martin Gambos trägt künftig das Trikot des Drittligisten aus der Haupstadt.

Gambos stand zuletzt beim slowakischen Erstligisten Zlate Moravce unter Vertrag, nun soll der Mittelfeldmann seine Stärken beim Aufsteiger einbringen. "Martin ist sehr talentiert, hat ein überragendes Positionsspiel und kann eine gute Balance in ein Spiel bringen. Er durfte in der Slowakei in der ersten Liga spielen und auch international schon Erfahrung sammeln", wird Viktoria-Cheftrainer Benedetto Muzzicato in einer Mitteilung der Berliner zitiert. "Ich bin davon überzeugt, dass Martin sehr gut in unser Profil passt und unsere Spielidee schnell verstehen wird. Er macht einen sehr smarten Eindruck."

In Deutschland ist Gambos kein unbeschriebenes Blatt. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler der Slowakei spielte einst beim TSV 1860 München, lief unter anderem in der A-Junioren-Bundesliga für die U 19 der Löwen auf und absolvierte in der Spielzeit 2016/17 einen Regionalliga-Einsatz. Später zog es ihn zurück in seine Heimat.

"Aufgrund meiner Vergangenheit bei 1860 München habe ich die 3. Liga immer mal wieder verfolgt. Dabei ist mir Viktoria Berlin als Neuling in der Liga auch positiv aufgefallen. Ich sehe den Klub als einen guten Verein, um mich weiterzuentwickeln", sagt Gambos selbst, der nun den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld anheizen soll. "Mit Björn Jopek, Christoph Menz und mittlerweile auch Diren Günay hat Martin sicherlich auch Konkurrenz auf seiner Position, aber genau dort wollten wir im Winter noch einmal nachbessern und das ist uns mit seiner Verpflichtung gut gelungen", sagte Sportdirektor Rocco Teichmann.

Seinen ersten Einsatz für die Berliner könnte Gambos am Samstag absolvieren, dann tritt die Viktoria bei Waldhof Mannheim an. Momentan steht der zuletzt von einem Corona-Ausbruch geplagte Klub auf dem 14. Rang und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Allerdings stehen noch drei Nachholspiele aus.