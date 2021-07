"Über langen Zeitraum beobachtet": Mannheim nimmt Rossipal unter Vertrag

Waldhof Mannheim hat Alexander Rossipal verpflichtet. Bis der 25 Jahre alte Verteidiger auf dem Feld steht, könnte es aber noch ein bisschen dauern.

Rossipal wechselt ablösefrei nach Mannheim, nachdem sein Vertrag beim SV Sandhausen am 30. Juni ausgelaufen war. Seitdem war der Abwehrspieler vereinslos - und soll daher nun langsam an das Team herangeführt werden.

"Da Alex in den letzten Wochen kein Mannschaftstraining hatte, ist es jetzt wichtig, dass wir ihn schnell auf ein gutes Fitnesslevel bringen, damit er uns so früh wie möglich bei 100 Prozent auf dem Platz zur Verfügung stehen wird", wird Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz in der Vereinsmitteilung zitiert. "Diese Zeit räumen wir ihm natürlich ein." Auch Rossipal gibt zu Protokoll, es sei nun "wichtig, hart an mir zu arbeiten, um so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft zu finden".

Ein Europa-League-Spiel für Hoffenheim

Mittel- bis langfristig erwartet Waldhof sich von der Verpflichtung des 25-Jährigen Variabilität. "Er ist vielseitig in der Defensive einsetzbar und bietet uns neue Möglichkeiten", so Kientz. "Wir haben Alex bereits über einen langen Zeitraum beobachtet und sind nun sehr glücklich, dass er sich für den SV Waldhof Mannheim entschieden hat."

Rossipal lief in der Jugend unter anderem für den VfB Stuttgart und später für 1899 Hoffenheim auf. Für die Kraichgauer verzeichnete er im Dezember 2017 einen Profi-Einsatz in der Europa League, lief ansonsten für die zweite Mannschaft auf. 2018 wechselte er nach Sandhausen, 2019/20 war der Defensivspieler zu Preußen Münster ausgeliehen.