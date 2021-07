Über 150 Drittliga-Spiele: Markus Pazurek nach Kaan-Marienborn

Mit dem ehemaligen Drittliga-Akteur Markus Pazurek hat der 1. FC Kaan-Marienborn einen erfahrenen Mann für das defensive Zentrum verpflichtet. Der 32-Jährige kommt aus der U 23 von Borussia Mönchengladbach und lief zuvor unter anderem für den SC Fortuna Köln, den 1.FC Saarbrücken und den VfB Stuttgart II auf.

Künftig in der Oberliga Westfalen am Ball: Markus Pazurek. imago images/Fotostand

Insgesamt 156-mal stand der 1,88 Meter große Defensivspezialist in der 3. Liga für Köln, Saarbrücken und Stuttgart auf dem Rasen, spielte außerdem 118-mal in der Regionalliga West (Köln) sowie 28-mal in der Regionalliga Süd (1860 München) . Zuletzt lief er für die U 23 von Borussia Mönchengladbach auf, trainierte dabei zeitweise sogar unter Dieter Hecking im Profikader. "Der flexibel als Innenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler einsetzbare Pazurek ist durchaus torgefährlich. In liga- und wettbewerbsübergreifend 382 Pflichtspielen steuerte der Linksfuß 43 Tore und 27 Vorlagen bei", so der 1. FC Kaan-Marienborn in seiner Meldung.

"Markus bringt viele Fähigkeiten mit, die unserem Verein, aber auch der Mannschaft helfen werden. Seine Vita spricht für sich, und wir erhoffen uns durch ihn noch mehr an Stabilität zu gewinnen. Gerade in den schwierigen Phasen der Saison soll er gemeinsam mit den Führungsspielern die nötige Ruhe und Erfahrung auf die jungen Spieler übertragen. Dazu bringt er alle Fähigkeiten mit", so der sportliche Leiter des FCKM, Jochen Trilling.

"Ich hatte von Anfang an sehr gute und sympathische Gespräche mit den Verantwortlichen. Für mich war es ganz wichtig, dass mir neben den sportlichen Ambitionen auch ein familiäres Gefühl vermittelt wurde", wird Pazurek in der Meldung zitiert. Er sei jetzt in einem Alter, in dem er sich auch ein berufliches Standbein aufbauen möchte, "deshalb gefällt mir das gesamte Paket mit dem Siegerländer Weg sehr gut." Der Vertrag mit Pazurek gilt zunächst für eine Saison.