U-21-Weltmeister Fischer fehlt auch Gislason - Schlägt jetzt Pekelers Stunde?

Die TSV Hannover-Burgdorf und die deutsche Handball-Nationalmannschaft müssen bei ihren kommenden Aufgaben auf U-21-Weltmeister Justus Fischer verzichten. Das wurde am Freitag bekannt.

Den 33:30-Heimsieg über den TVB Stuttgart am Donnerstagabend hat die TSV Hannover-Burgdorf teuer bezahlt: Am Freitag machten die Niedersachsen offiziell, dass sich U-21-Weltmeister Justus Fischer "durch einen Schlag während der ersten Halbzeit eine Fraktur am linken Daumen zugezogen" hat. Eine mehrwöchige Zwangspause sei "unausweichlich". Zumindest um eine Operation komme Fischer glücklicherweise herum.

Für Fischer ist es ein Ausfall zur Unzeit, denn nicht nur sein Stammverein biegt in eine immens wichtige Saisonphase ein. Fischer stand auch auf der 18 Spieler umfassenden Liste von Bundestrainer Alfred Gislason.

Mit diesem Kader wollte der Isländer die Olympia-Qualifikation bestreiten - die ausgerechnet in Hannover stattfinden wird. In Duellen mit Algerien (14. März), Kroatien (16. März) und Österreich (17. März) streitet die DHB-Auswahl in Kürze um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.

Für die Position am Kreis baut Gislason ansonsten wie bei der Heim-Europameisterschaft im vergangenen Januar auf Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) und Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).

Zechel oder Pekeler?

Als Alternativen im erweiterten Aufgebot stehen als Fischer-Ersatz zwei Spieler parat: Tim Zechel vom HC Erlangen sowie Kiels Hendrik Pekeler, um den Gislason in der jüngeren Vergangenheit häufig gekämpft hatte. Gut möglich, dass der Bundestrainer den eigentlich aus der Nationalmannschaft bereits zurückgetretenen Europameister von 2016 nachnominiert.

Ein 18 Spieler umfassendes Aufgebot muss der DHB formal erst am Morgen des 14. März bei der technischen Besprechung offiziell melden. Aus 18 dann benannten Spielern müssen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Anpfiff 16 ausgewählt werden. Während des Turniers sind insgesamt fünf Wechsel mit Profis aus dem 35er-Kader möglich.