U-21-Neuling Khadra: "Mein Ziel ist die Premier League"

In Berlin geboren und gut vier Jahre beim BVB ausgebildet: Reda Khadra sucht sein Glück aber in England. Dennoch brennt der quirlige Offensivspieler auf sein Debüt bei der deutschen U 21 - um auch in seiner fußballerischen Heimat aufzutrumpfen.

"Ich hoffe, dass reichlich Zuschauer kommen. Es wurde vor Ort gesagt, dass sie das Spiel bewerben wollen. Es wird ein geiles Spiel gegen England", sagt Khadra mit Blick auf das Duell mit den jungen Three Lions, das ausgerechnet in seinem aktuellen Heimstadion stattfindet: Der Bramall Lane, Wohnzimmer von Sheffield United.

Zum aktuellen Tabellenführer der Championship ist Khadra seit dieser Saison von Stammklub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. "Bisher läuft es sehr gut für uns. Eigentlich ist der Klub dafür bekannt, in den Auswärtsspielen nicht so gut zu sein. Super, dass wir uns da so gesteigert haben", sagt der in Berlin geborene Deutsch-Libanese. Beim jüngsten Erfolg in der Fremde bei Preston North End blieb der trickreiche, dynamische Offensivspieler zwar auf der Bank, das 1:0 bei Swansea City vier Tage zuvor tütete Khadra jedoch höchstpersönlich mit seinem goldenen Jokertor ein.

Das ist bisher sein einziger Scorerpunkt in fünf von zehn möglichen Ligaeinsätzen, wovon der längste 65 Minuten dauerte. Dennoch erklärt Khadra, der sich "vorne überall wohlfühlt" und sich auf keine Lieblingsposition festlegt: "Persönlich bin ich auch sehr zufrieden. Ich kam von einer Verletzung und sehe alles entspannt."

Seine Qualitäten in der Knochenmühle Championship mit ihren 24 Mannschaften hat er schließlich schon unter Beweis gestellt. Beim ersten von Brighton vereinbarten externen Praktikum. Für die Blackburn Rovers kam er 2021/22 in 27 Ligaeinsätzen auf vier Tore und drei Assists. "Es war mein erstes Profijahr. Da war ich sehr zufrieden, auch mit den Scorerpunkten", sagt der Ex-BVB-Jugendspieler, der mit Dortmund 2018 die B-Junioren-Meisterschaft gewann und im Jahr darauf auch im U-19-Bereich triumphierte.

Khadra ist heiß: "Ich kann es kaum abwarten"

Im März 2022 bremste ihn bis Saisonende eine Wadenverletzung aus, die nach der ersten Nominierung von Antonio Di Salvo auch ein mögliches U-21-Debüt verhinderte. Dreimal ist Khadra für die deutsche U 18 aufgelaufen und brennt jetzt auf seine Premiere im Di-Salvo-Team: "Ich kann es kaum abwarten." Vor dem Kracher in seiner fußballerischen Heimat steht noch ein absoluter Härtetest an: Am Freitag (18.15 Uhr in Magdeburg, LIVE! bei kicker) gegen Frankreich. "Ich freue mich riesig darauf, in den nächsten zwei Spielen zeigen zu können, was ich draufhabe und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen zu können", nennt Khadra selbstbewusst sein kurzfristiges Ziel. Das langfristige ist nichts weniger als die wohl beste Liga der Welt.

"Mein Ziel ist es, irgendwann in der Premier League zu spielen. Da passt die Championship gut, um Spielpraxis zu sammeln. Bei Sheffield United kann ich den nächsten Schritt machen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden in England. Der Fußball dort passt zu mir", betont Khadra, der gegen den Primus der letzten Jahre schon ein paar Minuten englische Erstligaluft geschnuppert hat. Am 13. Januar 2021 wurde er bei der 0:1-Auswärtsniederlage gegen Manchester City für vier Minuten im Brighton-Trikot eingewechselt. Um solchen Höhepunkten wieder näher zu kommen, dürfte eine starke Leistung am Dienstag vor den Augen vieler englischer Scouts und Klubvertreter nützlich sein.

Ob Frederik Jäkel für das Spiel ein Option sein kann, ist derweil fraglich. Bielefelds Innenverteidiger reiste wegen eines grippalen Infekts bisher noch nicht nach Wolfsburg ins U-21-Teamquartier.