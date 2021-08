U-21-Coach Kuntz deutet Verbleib an

Stefan Kuntz hat nicht nur einen neuen Job, sondern will wohl auch sein bisheriges Amt als U-21-Coach fortführen. Das gab er bei einer Pressekonferenz von "Sat. 1" bekannt.

Stefan Kuntz wird wohl U-21-Coach bleiben und hat einen neuen Job. AFP via Getty Images

Knapp zwei Wochen ist es her, als Deutschlands U-21-Coach Stefan Kuntz sich hinsichtlich seines Amtes als DFB-Trainer noch "Gedanken" machen musste. Nach dem frühen Ausscheiden seiner Mannschaft bei den Olympischen Spielen, die von schwierigen Umständen rund um die Kaderzusammenstellung begleitet waren, wollte sich der 58-Jährige noch nicht festlegen.

Im Rahmen seiner Vorstellung als neuer Experte für die Bundesligaspiele des Privatsenders "Sat. 1" gab Kuntz nun einen neuen Stand preis. Wie er auf der Pressekonferenz sagte, spreche für ihn auch nach nur einer Woche Urlaub alles dafür, die U 21 "Anfang September ganz normal in die EM-Qualifikation zu führen".

Kuntz wäre bei einer Fortsetzung seiner offiziell bis 2023 laufenden Amtszeit somit in der Lage, sein Team bei einer Qualifikation zum vierten Mal in Serie bis ins Finale der EM zu führen. Seit Beginn seines Vertrages 2016 gewann er zudem zweimal den Titel: 2017 und in diesem Sommer.

Die Qualifikation für die U-21-EM 2023 startet für Deutschland am dritten September gegen San Marino. Auch die Tickets für die olympischen Spiele 2024 in Paris werden dabei vergeben.