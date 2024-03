Tzolis überzeugt Nationalcoach Poyet - Auch Saliakas und Bouchalakis berufen

Die überzeugenden Leistungen des Düsseldorfer Außenstürmers Christos Tzolis hinterließen auch beim griechischen Nationaltrainer Gustavo Poyet einen guten Eindruck. Erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren darf sich der 21-Jährige über eine Einladung freuen.

Christos Tzolis hat in der aktuellen Zweitligasaison 22 Spiele für die Fortuna absolviert, in denen er 14-mal traf und zudem sieben Tore vorbereitete. Im DFB-Pokal, in dem die Fortuna im Halbfinale beim Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen (3. April, 20.45 Uhr) antritt, traf der Grieche in vier Spielen zweimal und legte ein weiteres Tor vor.

Griechenland trifft am 21. März in Athen auf Kasachstan und kann bei einem Erfolg im Finale der Play-offs gegen Georgien/Luxemburg noch ein EM-Ticket für das Turnier in Deutschland buchen.

Unter den 27 Spielern, die der 56-jährige Uruguayer eingeladen hat, befinden sich auch die weiteren Zweitligakicker Manolis Saliakas (FC St. Pauli) und Andreas Bouchalakis (Hertha BSC) sowie die früheren Bundesligaspieler Odysseas Vlachodimos (Nottingham), Kostas Mavropanos (West Ham United) und Panagiotis Retsos (Olympiakos).