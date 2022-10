TV-Rechte: Frauen-Bundesliga bis 2026/27 bei "MagentaSport" und DAZN

Die Frauen-Bundesliga wird bis einschließlich der Saison 2026/27 weiterhin bei "MagentaSport" live übertragen. Aber auch DAZN zeigt sämtliche Spiele live. Und es wird am Montagabend gespielt. Dies gab der DFB am Mittwoch bekannt.

Der DFB hat sich mit der Telekom auf eine Verlängerung der Partnerschaft in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga bei den Männern geeinigt. Der neue Vertrag hat eine Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2026/27. Neu ist aber: Auch die Streaming-Plattform DAZN zeigt alle 132 Partien pro Saison im Pay-Bereich live und in voller Länge.

Die Lizenzeinnahmen aus den nationalen audiovisuellen Medienrechten erhöhen sich im Vergleich zur aktuell noch laufenden Rechteperiode um das 16-fache und liegen ab Sommer 2023 bei jährlich 5,17 Millionen Euro brutto. Über die Ausschüttung des Nettoerlöses an die Klubs wird der Ausschuss Frauen-Bundesligen noch beraten und einen Vorschlag an die DFB-Gremien unterbreiten, schreibt der Verband auf seiner Website.

Künftig ein Montagabend-Spiel - 32 Free-TV-Spiele

Das künftige Spieltagsformat sieht eine Partie am Montagabend um 19.30 Uhr vor, die im Free-TV auf "Sport1" übertragen wird. Damit haben die Frauen künftig ein Alleinstellungsmerkmal zu Wochenbeginn, da das Drittliga-Montagsspiel bei den Männern künftig wegfällt.

Zudem hat die SportA für ARD und ZDF das Recht zur Übertragung von zehn frei empfangbaren Livespielen pro Saison erworben. Insgesamt werden künftig also 32 Live-Begegnungen pro Spielzeit im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien können ARD/ZDF, "MagentaSport", DAZN und "Sky" anbieten.

Das neue Ansetzungsformat beinhaltet zudem ein Spiel am Freitagabend sowie jeweils zwei Partien am Samstag (12 Uhr und 14 Uhr) und Sonntag (14 Uhr plus einmal 16 Uhr ODER 18 Uhr). Hinzu kommt die Begegnung am Montag. Am letzten Spieltag jeder Saison werden in der Frauen-Bundesliga alle sechs Partien gleichzeitig sonntags ausgetragen.

"Wir freuen uns sehr über diese richtungsweisenden Abschlüsse für die Frauen-Bundesliga. Das große Interesse im Free- und Pay-TV ist ein klares Zeichen für die hohe Attraktivität der Frauen-Bundesliga in Deutschland", sagte Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG.

Inklusive Primetime: Länderspiele bei ARD und ZDF

Parallel zur Ausschreibung der Bundesliga sind auch die Rechte an der deutschen Frauen-Nationalmannschaft neu vergeben worden. Die Qualifikations- und Freundschafts-Länderspiele der DFB-Frauen werden in der neuen Rechteperiode weiterhin bei ARD und ZDF zu sehen sein. Die Vereinbarung umfasst sowohl die Heim- als auch die Auswärtsspiele. Dabei ist vorgesehen, mindestens zwei Begegnungen pro Jahr abends in der Primetime zu zeigen.