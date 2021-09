TV, Modus, WM-Quali: So funktioniert das Final Four der Nations League

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs wird der Sieger der Nations League ausgespielt. Fragen und Antworten zum Final Four ...

Welche Teams nehmen teil - und warum ist Deutschland nicht dabei?

Qualifiziert sind die Sieger der vier Gruppen von Liga A: Italien (Gruppe 1), Belgien (Gruppe 2), Frankreich (Gruppe 3) und Spanien (Gruppe 4). Die deutsche Elf schloss in Gruppe 4 auf Platz zwei hinter Spanien ab und hat die Qualifikation für das Endturnier damit verpasst. Vor dem letzten Gruppenspieltag lag das DFB-Team zwar noch auf Platz eins - verlor dann aber das direkte Duell in Spanien mit 0:6.

In welchem Modus wird gespielt?

Ausgetragen werden zwei Halbfinals, das Finale sowie ein Spiel um Platz drei. Endet eines der Halbfinal-Spiele oder das Finale nach regulärer Spielzeit mit einem Remis, wird eine Verlängerung gespielt. Ist auch da keine Entscheidung gefallen, kommt es zum Elfmeterschießen. Beim Spiel um Platz drei gibt es keine Verlängerung, hier würde es nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen gehen.

Wo wird gespielt?

Die insgesamt vier Partien des Final Four werden im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand und im Allianz Stadium in Turin ausgetragen. Neben Italien hatten auch die Niederlande und Polen Interesse bekundet, die Endrunde auszurichten. Der Zuschlag des UEFA-Exekutivkomitees ging im Dezember 2020 an Italien.

Wann findet welches Spiel statt?

Den Auftakt macht das erste Halbfinale zwischen Gastgeber Italien und Spanien, das am Mittwoch, den 6. Oktober um 20.45 im San Siro angepfiffen wird. Einen Tag später (7. Oktober, 20.45 Uhr) ermitteln Belgien und Frankreich in Turin den zweiten Finalisten. Am Sonntag, den 10. Oktober steigt zunächst um 15 Uhr in Turin das Spiel um Platz drei, um 20.45 Uhr wird dann das Endspiel angepfiffen.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger bekommt einen 71 Zentimeter großen Pokal aus Sterlingsilber. Im Inneren der Trophäe sind bunte Flaggen eingraviert, auf der Außenseite das UEFA-Logo sowie der Schriftzug "UEFA Nations League".

Cristiano Ronaldo gewann 2019 mit Portugal die erste Ausgabe der Nations League. picture alliance/AP Photo

Wer ist Titelverteidiger?

Erster Sieger der Nations League war Portugal, das sich 2019 als Gastgeber des Final Four vor heimischer Kulisse im Finale gegen die Niederlande mit 1:0 durchsetzte. In Vorrundengruppe 3 der Liga A wurde der Titelverteidiger aber nur Zweiter hinter Frankreich und hat sich somit nicht für das Final Four qualifiziert - ebenso wie die drei anderen Teams, die 2019 die Endrunde bestritten: Die Niederlande, England und die Schweiz sind jeweils nicht dabei, das Final Four damit gänzlich neu besetzt.

Hat das Final Four Auswirkungen auf die WM-Qualifikation?

Keine großen. Für die Play-offs der europäischen WM-Qualifikation im kommenden Jahr qualifizieren sich zwar die beiden besten Gruppensieger der Nations League, die es nicht auf "regulärem" Weg geschafft hätten. Dafür sind jedoch die Abschlusstabellen der Ende 2020 beendeten Vorrundengruppen ausschlaggebend, der Ausgang des Final Four spielt dafür keine Rolle. Die einzigen Auswirkungen ergaben sich bereits in der Auslosung der Qualifikationsgruppen: Um freie Termine für die Teilnehmer zu schaffen, wurden die vier Finalisten jeweils in eine Fünfer-Gruppe gelost.

Wo werden die Spiele übertragen?

Alle vier Spiele werden vom Streamingdienst DAZN live übertragen. ARD und ZDF hatten sich die Rechte für eine Übertragung im TV zwar gesichert, diese gelten jedoch nur für die Partien mit deutscher Beteiligung. Da das DFB-Team aber bereits ausgeschieden sind, laufen die Spiele nur auf DAZN.

