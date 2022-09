"Tut mir fast schon leid": Magdeburg zittert sich in Gummersbach zum Sieg

Meister SC Magdeburg ist in der noch jungen Bundesliga-Saison in Gummersbach nur knapp an einer Blamage vorbei geschrammt. Das sah auch Trainer Bennet Wiegert so. Die Löwen und Erlangen feierten auch den zweiten Sieg.

Der SC Magdeburg um Omar Ingi Magnusson mühte sich in Gummersbach zum Sieg. IMAGO/Eibner