TuS Dassendorf: Ex-Profi Kurt unterschreibt bis 2028

Der Kader des Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf reichert sich mit weiterer Profi-Erfahrung an. Okan Kurt (28) spielt ab sofort für die Turn- und Sportgemeinschaft - und erhält dabei einen besonders langfristigen Vertrag.

Nachdem Okan Kurt bereits seit einigen Wochen bei der TuS Dassendorf mittrainierte und sich, laut Einschätzung des Oberligisten, "bestens ins Team integriert hat", unterschrieb der 28-Jährige nun einen Vertrag am Wendelweg. Der Mittelfeldspieler wird künftig also Teamkollege von aus dem Profifußball bekannten Namen wie Martin Harnik, Zhi-Gin Lam, Lennard Sowah und Maximilian Ahlschwede. Bemerkenswert ist die Vertragslaufzeit: Bis 2028, also noch rund fünf Jahre, bindet die TuS Kurt an sich.

Der gebürtige Hamburger, der in seiner Jugend beim künftigen Ligarivalen Concordia Hamburg kickte, absolvierte in seiner Profi-Laufbahn 39 Zweitliga-Einsätzen für den FC St. Pauli, Fortuna Sittard (Niederlande) und Adanaspor (Türkei). Zudem kam er auf 55 Drittliga-Spiele für Fortuna Köln. Zuletzt war Kurt ab 2020 für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost aktiv und dort mit 27 Partien absoluter Stammspieler in der Vorsaison.

"Ein großer Gewinn"

"Okan ist menschlich wie sportlich ein großer Gewinn fürs Team. Mit seiner Erfahrung und professionellen Einstellung wird er eine Verstärkung für uns sein. Ich freue mich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", lässt sich TuS-Trainer Thomas Seeliger in der Pressemeldung zitieren.

Mittelfeldmann Kurt kam bereits am Samstag im Spitzenspiel gegen den Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club zu einem halbstündigen Einsatz: Dabei bereitete er per Chip-Ball den entscheidenden 2:1-Siegtreffer seiner neuen Elf vor. Die TuS Dassendorf steht damit vorerst wieder auf Rang eins der Tabelle, könnte von Altona 93 (ein Spiel weniger) aber wieder vom Platz an der Sonne verdrängt werden.