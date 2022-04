Türkgücü-Aus: Kivran fehlten "Rückhalt" und "Perspektive"

Wenige Tage nach dem endgültigen Aus für Türkgücü München hat sich der ehemalige Geldgeber und Präsident Hasan Kivran zu Wort gemeldet.

In einem Statement auf Instagram legt Kivran die Gründe für seinen Rückzug bei Türkgücü München dar, der letztlich zum Insolvenzantrag im Januar und zur kompletten Einstellung des Spielbestriebs mit enormen Auswirkungen auf die Liga Ende März geführt hat. "Die Entwicklungen der letzten Monate mit Verbänden, der Stadt, Sponsoren und Zuschauern hat mich dazu bewegt mir Gedanken über mein Investment zu machen", teilt Kivran mit.

Mir hat der Rückhalt der 'Community' gefehlt, die mein Investment hätte nachhaltig untermauern sollen. Hasan Kivran

Anfang des Jahres habe er dann beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. "Ende Januar musste ich die Entscheidung treffen, dass ich den Verein nicht weiter mit finanziellen Mitteln unterstützen werde, da sich die Perspektiven sowohl sportlich, als auch strukturell stetig verschlechtert haben. Mir hat der Rückhalt der 'Community' gefehlt, die mein Investment hätte nachhaltig untermauern sollen", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Jene Community hatte bei seinem Einstieg in der Landesliga Mitte der 2010er Jahre eine entscheidende Rolle gespielt, betont Kivran, habe er doch seinen "Herzensverein mit Leidenschaft, Energie und Geld unterstützt, um für die türkisch-deutsche Community im Fußball eine Heimat zu bieten." Doch dieses Unternehmen ist nun beendet, Türkgücü steht als erster Absteiger aus der 3. Liga fest, alle Spiele wurden annulliert, da der Klub die Saison ohne Kivrans Unterstützung nicht beenden und zu Ende finanzieren kann.

Neustart in der Regionalliga? Kivran will noch einmal behilflich sein

Ungewiss ist damit auch, wie es für den Klub weitergeht - Türkgücü müsste in der niedrigsten Spielklasse starten, könnte aber auch hoffen, dass der Bayerische Fußball-Verband einem Antrag auf Wiedereingliederung zustimmt, um dann im höherklassigen Bereich zu starten. Dabei will Kivran noch behilflich sein. "Ich werde alles daran setzen den Verein reibungslos an meinen Nachfolger zu übergeben und mich dafür einsetzen, dass Türkgücü München in der Regionalliga Bayern 2022/2023 starten kann."

