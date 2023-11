Startelf statt Bank: Güner dankt es mit Doppelpack

Beim zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers an der türkischen Riviera hat sich die deutsche U 16 erneut gegen die Türkei durchgesetzt. Matchwinner war diesmal ein Spieler, der vor kurzem noch von der Bank kam.

U-16-Trainer Marc-Patrick Meister bei einer Ansprache. Getty Images for DFB

Der Jahresabschluss der deutschen U 16 ist gelungen. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister gewann nach dem 3:1 am Sonntag auch den zweiten Test gegen die Türkei.

Im Urlaubsort Manavgat an der türkischen Riviera war Gladbachs Can Armando Güner der Matchwinner. Der 15-Jährige, der im ersten Spiel noch von der Bank gekommen war, durfte diesmal von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen bereits nach acht Minuten mit dem 1:0 zurück.

Der Türkei gelang durch Ozan Demirbag zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel stach Güner erneut zu (46.).

Mit dem 2:1 beendete der deutsche Nachwuchs das Trainingslager in der Türkei erfolgreich. Im neuen Jahr geht es für die U 16 im Januar zum Wintertrainingslager ins spanische Pinatar. Im Februar tritt die Mannschaft bei einem UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal an.