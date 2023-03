Auftakt geglückt: Deutsche U 17 schlägt Gastgeber Türkei knapp

Das U-17-Team des DFB hat einen weiteren Schritt in Richtung EM-Qualifikation getan: In der entscheidenden zweiten Qualifikationsrunde besiegte Christian Wücks Team im Auftaktspiel die Türkei mit 2:1.

Feierte seinen Führungstreffer zum 1:0 gegen die Türkei mit seinen Teamkollegen: DFB-U-17-Spieler Charles Hermann (unten). Getty Images for DFB

Die deutsche U 17 nähert sich ihrem Ziel der Qualifikation für die EM-Endrunde in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni) langsam aber sicher an. Deutschland schlug die Türkei, den Gastgeber der zweiten Qualifikationsrunde, im Auftaktspiel mit 2:1.

Um sich in der U 17 für die Endrunde der Euro zu qualifizieren, müssen zwei Qualifikationsrunden überstanden werden. Die erste Runde meisterte das Team von Nationaltrainer Christian Wück im vergangenen Oktober in einer Gruppe mit Lettland, Moldau und der Slowakei.

Kapitän Darvich mit dem Siegtreffer

Im zweiten als "Eliterunde" bezeichneten Durchlauf befindet sich Deutschland in einer Gruppe mit der Türkei, Finnland und Spanien. Gegen die Türkei brachte Dortmunds Hermann das DFB-Team in Führung (29.). Kurz nach der Pause egalisierten die Türken durch Ayhan (49.). Deutschland ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten und ging durch Kapitän Darvich erneut in Front (56.). Der Treffer des Freiburgers war gleichbedeutend mit dem Endstand.

Nach dem ersten Spiel in Gruppe 4 hat Deutschland genauso wie Spanien drei Punkte auf dem Konto. Die deutsche Elf bestreitet die weiteren Qualispiele gegen Finnland (Samstag, 10 Uhr) und Spanien (Dienstag, 13 Uhr). Für die Endrunde in Ungarn qualifizieren sich jeweils die Gruppenbesten sowie die sieben besten Gruppenzweiten (von acht Gruppen).