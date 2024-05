Tübingen steigt aus der BBL ab - Wichtiger Sieg für Crailsheim

Die Tigers Tübingen stehen als erster Absteiger der BBL fest. Durch den 85:70 (36:29)-Sieg der ebenfalls abstiegsbedrohten Hakro Merlins Crailsheim im Kellerduell gegen die Rostock Seawolves können die Tübinger die Abstiegsränge bei zwei verbliebenen Spielen nicht mehr verlassen.

Crailsheim feierte einen wichtigen Sieg in Rostock. IMAGO/Fotostand

Somit spielt keine Rolle wie Tübingen am Donnerstag gegen die Veolia Towers Hamburg spielt. Rein rechnerisch wären die zwei Siege Rückstand zwar noch aufzuholen, allerdings wurde der direkte Vergleich gegen Crailsheim verloren.

Die Merlins wahrten ihrerseits am vorletzten Spieltag der regulären Saison die eigenen Chancen auf den Klassenerhalt. Am letzten Spieltag müssen die Crailsheimer allerdings zu Hause gegen Topteam Alba Berlin gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage eines der beiden Konkurrenten, Rostock (beim FC Bayern) und MLP Academics Heidelberg, hoffen. Ein durchaus kniffliges Unterfangen also.

Heidelberg verpasste am Mittwoch beim 84:98 gegen die Würzburg Baskets ebenso wie Rostock den sicheren Klassenerhalt. Das Team spielt zum Abschluss aber gegen die bereits abgestiegenen Tübinger.

Niners Chemnitz - Löwen Braunschweig 82:68 (22:20,28:17,13:19,19:12)

Punkte Niners Chemnitz: Krubally 18, Lansdowne 14, Garrett 13, Van Beck 10, Uguak 8, Kajami-Keane 7, Lockhart 6, Richter 6 Löwen Braunschweig: Njie 15, N. Tischler 14, Bango 12, B. Tischler 11, Sylla 8, Crockett Jr. 4, Peterka 2, Rorie 2

Zuschauer: 4392

Rostock Seawolves - Hakro Merlins Crailsheim 70:85 (24:18,5:18,25:27,16:22)

Punkte Rostock Seawolves: Alston Jr. 18, Goodwin 12, Lockett 12, Nelson 9, Bradley 6, Medford 6, Carter 2, Drews 2, Theis 2, Amaize 1 Hakro Merlins Crailsheim: Cook 18, Smith 16, Darden 14, Stuckey 11, Westermann 8, Borges 7, Murray-Boyles 7, Bleck 4

Zuschauer: 4700

Würzburg Baskets - MLP Academics Heidelberg 98:84 (24:17,20:18,29:24,25:25)

Punkte Würzburg Baskets: Livingston II 21, Bess 17, Perry 16, Washington 14, Klassen 11, Welp 9, Seljaas 7, Ugrai 3

MLP Academics Heidelberg: Kigab 18, Whaley 18, Carroll 12, Jaworski 9, Lasisi 9, Childs 8, Hundt 7, Würzner 3

Zuschauer: 3089