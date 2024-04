Tuchels Prophezeiung: "Ich sag's Ihnen - es wird passieren"

Thomas Tuchel ist Real Madrid schon oft begegnet und erwartet ein bisschen was von allem. Auch von Serge Gnabry.

Wer gegen Real Madrid spielt, der spielt nie nur gegen Real Madrid. Der spielt auch gegen die Königlichen, gegen den Rekordsieger der Champions League, gegen die wahrscheinlich abgezockteste Truppe Europas. Oder, wie es Thomas Tuchel zusammenfasst: "Du spielst gegen den Mythos." Der Mythos der irgendwie Unbesiegbaren. "Sie sind in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen", sagt beispielsweise auch Leon Goretzka im kicker-Interview am Montag.

Die Herangehensweise der Bayern wird "gerade deshalb eine sehr inhaltliche sein", versichert Tuchel. "Wir müssen heute und morgen die beiden Taktiksitzungen machen und werden da auch versuchen, die Mannschaft auf den Inhalt vorzubereiten." Also nicht auf das, was Real Madrid ausmacht, sondern auf das, was Real Madrid macht. "Und dann", glaubt Tuchel, "freuen sich alle auf ein tolles Spiel morgen."

Diese Momente musst du dann nutzen. Thomas Tuchel

Einen guten Mix erwartet der Trainer. Nicht nur aus Defensive und Offensive ("Da müssen wir eine gute Balance finden"), auch einen Mix aus Vorfreude und Anspannung und dazu einen "guten Mix" aus Disziplin, aber auch einer "gewissen Freiheit", um sich "bei Gelegenheit" auch freizuspielen. "Das kann mal dauern, das kann auch ein kurzer Moment sein, in dem man denkt: 'Jetzt erwischen wir gerade die Welle.' Diese Momente musst du dann nutzen."

Tuchels "Ziel ist Wembley"

Die Madrilenen erwartet Tuchel zwar mit der gleichen Ausstrahlung wie eh und je, aber nicht mehr so, wie er sie noch als Chelsea- oder Paris-Trainer kannte. "Benzema ist nicht mehr dabei", weiß er. "Er war der absolute Fixpunkt." Nun spielen die Königlichen nicht mehr im klassischen 4-3-3-System, sondern mehr mit einer Raute und Jude Bellingham als "einer Art Zehner, Neuner, Achter, Sechser in Personalunion", wie Tuchel findet. "Viele Dinge sind gleich, trotzdem hat sich die Spielanlage etwas geändert."

Die Bayern stehen nach den zwei Viertelfinals gegen Arsenal also vor dem nächsten, wichtigsten Spiel einer Saison, deren zahlreiche Tiefen am Ende tatsächlich noch etwas kompensiert werden können. "Aber das Ziel ist Wembley", sagt Tuchel, dazu ein Sieg in Wembley. Also der Champions-League-Titel.

Ein Faktor, der den Bayern bei all den offenen Personalfragen helfen könnte beziehungsweise helfen wird, ist Serge Gnabry. Der Nationalspieler hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert und wird in den Kader zurückkehren. Und nicht nur das. Wie bereits vor dem Frankfurt-Spiel am Wochenende kündigte Tuchel auch am Montag einen Treffer seiner Nummer 7 an. "Es wird passieren, ich sag's Ihnen - es wird passieren. Ich weiß nicht, woher ich's weiß und wieso. Aber es passiert."