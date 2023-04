Tuchels Cruyff-Anekdote zu Haaland: "Das werden wir nicht ausprobieren"

Gegen ManCity bekommt es der FC Bayern am Dienstag unter anderem mal wieder mit Erling Haaland zu tun. Wie soll der Ex-Dortmunder gestoppt werden?

Haaland immer im Fokus: Auch Thomas Tuchel (li.) sprach am Montag über den Norweger. imago images (2)

Aus Manchester berichtet Mario Krischel

Das Einstellen irgendwelcher Rekorde dürfte für Erling Haaland mittlerweile fast genauso normal sein wie ein Tor oder zwei Tore gegen Wolverhampton oder Southampton oder Fulham. Oder ein Fünferpack im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig.

Da überraschte es wenig, dass am Montagabend im Pressesaal des Etihad Stadiums in Manchester erst Matthijs de Ligt und kurz darauf Thomas Tuchel nicht nur einmal gefragt wurden, wie man diese norwegische Naturgewalt denn irgendwie stoppen soll.

Tuchel begann seine Ausführung mit einem Schmunzeln und holte eine kleine Anekdote hervor. "Ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit Johan Cruyff zu sprechen, der mir von einem Stürmer berichtet hat, den sie nie in den Griff bekamen mit Barcelona. Bis sie irgendwann gesagt haben, wir decken den jetzt nicht mehr. Und dann hat er aufgehört, Tore gegen sie zu schießen." So einfach, so gut? Nicht ganz, grinste Tuchel: "Das werden wir morgen nicht ausprobieren."

"Ein einzigartiges Format"

Haalands Zahlen "sind unglaublich beeindruckend", erkannte auch der Bayern-Trainer und lobte "die Athletik, den Hunger auf Tore". Ganz so sehr habe sich das Spiel ManCitys mit dem ehemaligen Dortmunder, der in sieben Duellen mit Bayern fünfmal traf, gar nicht verändert, findet Tuchel: "Es wird einfach flüssiger, weil sie seit vielen Jahren zusammenspielen."

Und jetzt kam eben noch eine echte Nummer neun, "ein einzigartiges Format", hinzu. "Es ist natürlich nicht er alleine, er wird unglaublich gut bedient", erklärte Tuchel. Von Kevin De Bruyne zum Beispiel, von Jack Grealish oder von Bernardo Silva. "Die Spielgeschwindigkeit ist extrem hoch, die Abläufe sind automatisiert. Er bekommt viele Möglichkeiten, und er hat den Hunger, die Zielstrebigkeit und die Effizienz, auf dem absolut höchsten Niveau Tore zu machen."

Also, wie ist dieser Haaland nun zu stoppen? "Das werden wir nur im Verbund lösen", ist sich Tuchel sicher. "Das wird über Fleiß gehen, das wird über Bereitschaft gehen, das ist nicht nur taktisch und technisch zu lösen. Und dann werden wir uns in den direkten Duellen behaupten müssen, anders geht’s nicht."