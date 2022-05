TSV Wasserburg/Inn will ohne Matthias Pongratz "das Unmögliche möglich machen"

Einen Spieltag vor Saisonende hat der TSV Wasserburg/Inn nochmal nach dem allerletzten Strohhalm gegriffen und sich von Trainer Matthias Pongratz getrennt.

Tief in den Keller gerutscht: Matthias Pongratz muss den TSV Wasserburg/Inn verlassen. IMAGO/foto2press

Bayernliga Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Am 22. April schlug der TSV Wasserburg/Inn noch den in der Spitzengruppe mitmischenden FC Ingolstadt 04 II mit 1:0. Doch das war in der Gesamtschau eher ein positiver Ausreißer als eine nachhaltige Wende zum Guten. Zwar folgte knapp zwei Wochen später ein 2:0-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSV Schwabmünchen, doch die restlichen fünf Spiele seit Anfang April gingen allesamt verloren. Folge: Die Oberbayern stehen vor dem letzten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz.

Nach Meinung der Wasserburger Verantwortlichen wurde deswegen jetzt ein neuer Impuls nötig. Matthias Pongratz ist nach seiner Amtsübernahme im Oktober 2021 daher wieder Geschichte als Cheftrainer. Jetzt soll Assistent Markus Wallner gemeinsam mit A-Lizenz-Inhaber Thomas Urbaniak und weiteren Mitarbeitern des Scouting- und Videoanalyseteams "das Unmögliche möglich machen" und den TSV über die Relegation in der Liga halten. Gegner ist am Samstag auf heimischer Anlage Türkspor Augsburg (14.).