TSV Kottern: Günes muss gehen, Ex-Profi Wiblishauser übernimmt

Bayernligist TSV Kottern hat am Montag die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Matthias Günes beendet. Sein Nachfolger ist ein nicht nur beim TSV bekannter Name: Frank Wiblishauser.

In einem persönlichen Gespräch habe man am Montag die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Matthias Günes beendet, schreibt die Abteilungsleitung des TSV Kottern um Andreas Breuer via Facebook.

Günes habe in seiner Zeit beim TSV "immer mit außergewöhnlichem Engagement und Herzblut alles für den Verein gegeben", deshalb habe man sich diese Entscheidung nicht leichtgemacht. Aber: "Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate waren nicht zufriedenstellend. Aus diesem Grund und nach vielen internen Gesprächen ist die Vereinsführung zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht", heißt es weiter.

Diesen soll nun Frank Wiblishauser bringen. Der Ex-Profi (Bayern München, 1. FC Nürnberg, FC St. Gallen) war bereits in der Saison 17/18 Trainer in Kottern und soll bereits am Montag das erste Training leiten und so die Mannschaft auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den SV Erlbach vorbereiten. Kottern steht in der Tabelle der Bayernliga Süd mit 15 Punkten aus 13 Partien auf Rang zwölf.