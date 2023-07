TSV Buchbach: "Gegen Ansbach geht es bei Null los"

Mit neuem Trainer, zehn externen Zugängen und zwei Jugendspielern startet der TSV Buchbach nach fünf Wochen Vorbereitung am Samstag in seine elfte Spielzeit in der Regionalliga Bayern.

Neu-Coach Alexander Käs bereitet mit dem TSV Buchbach aktuell auf das Minimalziel Klassenerhalt vor. IMAGO/regiopictures