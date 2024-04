Niederlage im ersten Test: DEB-Team bleibt ohne Tor

Eishockey-Vizeweltmeister Deutschland hat am Donnerstagabend sein erstes Testspiel für die WM 2024 gegen Gastgeber Tschechien in Karlsbad mit 0:3 verloren.

Noch ohne einige Leistungsträger, die noch in den Play-offs aktiv sind, und die erst im Verlauf der Vorbereitung zur Mannschaft stoßen, zeigte das Team von Bundestrainer Harold Kreis einige gute Ansätze. Vor allem die Abwehr um den starken Torhüter Tobias Ancicka von den Kölner Haien zeigte sich in guter Verfassung. Vor dem Tor des sechsfachen Weltmeisters zeigte sich die DEB-Auswahl jedoch zu harmlos.

In Unterzahl ging Tschechien durch David Tomasek mit 1:0 in Führung (13.). Der 28-Jährige sorgte auch im zweiten Drittel für den einzigen Treffer. Die Tschechen spielten die deutsche Abwehr aus, Tomasek brauchte nur noch den Puck über die Linie zu drücken (34.). Keeper Ancicka verhinderte im Schlussabschnitt mehrmals den dritten Gegentreffer.

Tomasek darf zum dritten Mal jubeln

Kreis brachte kurz vor dem Ende einen weiteren Feldspieler für Torhüter Ancicka auf das Eis. Doch Tomasek macht mit einem Schuss ins leere Tor zum 0:3-Endstand seinen Hattrick perfekt.

Kreis hat die Vorbereitung auf die WM in Tschechien in vier Phasen unterteilt. Nach den beiden Länderspielen gegen den WM-Gastgeber - Teil zwei findet am Samstag um 17.10 Uhr statt - folgen Heimspiele gegen die Slowakei (18. und 20. April) sowie gegen Österreich (25. und 27. April). In der vierten Phase soll der WM-Kader beisammen sein. Nach den Partien gegen Frankreich am 4. und 6. Mai reist die DEB-Auswahl am 7. Mai ins tschechische Ostrava. Die WM startet für Deutschland am 10. Mai gegen die Slowakei.

Statistik zum Spiel

Tschechien - Deutschland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Deutschland: Anicicka - M. Müller, Sennhenn; Ugbekile, Fohrler; Wagner, Hüttl; Karrer, Weber - Schütz, Stachowiak, Krauß; Plachta, Loibl, Fischbuch; Karachun, Pfaffengut, Schinko; Napravnik, Soramies, Ehl ; Hungerecker.

Tore: (12:50) 1:0 Tomasek (Lenc), (33:35) 2:0 Tomasek (Cervenka, Pyrochta), (58:47) 3:0 Tomasek (Scotka).

Strafminuten: Tschechien 6 - Deutschland 10.