DEB-Team verliert auch zweites Testspiel in Tschechien

Nach dem 0:3 vor zwei Tagen, verlor die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer auch den zweiten Test gegen Gastgeber Tschechien mit 2:4.

Musste am Samstag in Tschechien mehrfach hinter sich greifen: DEB-Keeper Arno Tiefensee. IMAGO/CTK Photo

Stürmer Justin Schütz (18.) erzielte im Powerplay noch die durchaus schmeichelhafte Führung für die Auswahl des DEB, doch die Tschechen konterten sehr schnell: Nur ganze 23 Sekunden später traf Radan Lenc (19.) nach gelungener Kombination zum 1:1.

Im zweiten Drittel zogen die Gäste dann davon. Petr Kodytek (26.), Andrej Sustr (32.) von den Kölner Haien und Michal Kovarcik (40.) erhöhten auf 4:1. In der Schlussphase erzielte Alexander Karachun (59.) nach Alleingang noch das Tor zum 2:4 aus deutscher Sicht.

Am Dienstag trifft sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Augsburg zum Auftakt von Phase zwei, in der es zweimal gegen die Slowakei geht. Bei der WM in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) trifft Deutschland in der Gruppenphase in Ostrava auf die USA, Schweden, die Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

Statistik zum Spiel

Tschechien - Deutschland 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Deutschland: Tiefensee - Ugbekile, Fohrler; Wagner, Hüttl; M. Müller, Sennhenn; Karrer, Weber - Schütz, Stachowiak, Fischbuch; Plachta, Loibl, Schinko; Karachun, Pfaffengut, Hungerecker; Napravnik, Soramies, Ehl; Krauß.

Tore: 0:1 (17:46) Schütz, 1:1 (18:09) Lenc, 2:1 Kodytek (25:48), 3:1 Sustr (31:36), 4:1 M. Kovarcik (39:02), 4:2 Karachun (58:57).

Strafminuten: Tschechien 6 - Deutschland 6.