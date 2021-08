Freches Troyes bringt PSG ins Schwitzen - Doppelschlag reicht zum Sieg

Der amtierende Meister in Frankreichs Ligue 1 heißt Lille OSC. Logisch, dass Paris Saint-Germain auf einer Mission ist - die am Abend in Troyes mit einem knappen 2:1-Erfolg begann.

Auftakt in Troyes: Paris Saint-Germain siegt auch dank Icardi mit 2:1. AFP via Getty Images