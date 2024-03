Trotz Satzverlust: Djokovic eine Nummer zu groß für Vukic

Novak Djokovic hat sein Auftaktmatch beim Tennis-Turnier in Indian Wells gewonnen. Aleksander Vukic konnte dem Favoriten zwar einen Satz abnehmen, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Der Weltranglisten-Erste musste in der zweiten Runde gegen Aleksandar Vukic durch drei Sätze, setzte sich am Samstag (Ortszeit) aber mit 6:2, 5:7, 6:3 durch. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger hat das Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste bereits fünfmal gewonnen, seit 2019 war Djokovic aber nicht mehr in Indian Wells aktiv.

Zverev auch im Doppel siegreich

Olympiasieger Alexander Zverev tritt bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Turnier auch im Doppel an und gewann sein Auftaktmatch zusammen mit dem Brasilianer Marcelo Melo gegen die Australier Marcus Daniell und John-Patrick Smith mit 6:2, 6:4.

Tags zuvor hatte sich der 26-jährige Deutsche im Einzelwettbewerb durch ein 6:4, 6:4 gegen Christopher O'Connell aus Australien für die dritte Runde qualifiziert. Auch Jan-Lennard Struff sowie Angelique Kerber hatten die nächste Runde erreicht, während Yannik Hanfmann und Tatjana Maria jeweils ausschieden.