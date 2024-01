Trotz DHB-Abschied in Kiel: Pekeler in Gislasons erweitertem Olympia-Kader

Am Samstagabend wurde Hendrik Pekeler vom DHB offiziell aus der Handball-Nationalmannschaft verabschiedet. Bundestrainer Alfred Gislason hat den Kieler Kreisläufer aber noch immer nicht abgeschrieben.

Einstiges Erfolgsduo: Bundestrainer Alfred Gislason (re.) herzt den in Kiel verabschiedeten Hendrik Pekeler. imago images

Gerade hatte die deutsche Mannschaft ihre Generalprobe für die Heim-Europameisterschaft mit 35:31 (20:15) gegen Portugal gewonnen, da wurde es in Kiel noch einmal richtig emotional. Mit Standing Ovations und tosendem Applaus wurde Hendrik Pekeler aus der Handball-Nationalmannschaft verabschiedet. An der Seite seiner Kinder äußerte der Kreisläufer des THW Kiel in seinem "Wohnzimmer" Dankbarkeit.

"Es war immer eine Ehre", stellte Pekeler klar: "Es war Stolz. Ich bin froh, dass ich heute diese Verabschiedung bekommen habe." Doch ist es wirklich ein Abschied? Bundestrainer Gislason hatte sich schon am vergangenen Donnerstag irritiert gezeigt. Am Samstag legte der Isländer nach - er kann sich ein Comeback von Pekeler noch immer vorstellen.

"Er war natürlich in letzter Zeit nicht so oft bei uns", erklärte Gislason in der ARD: "Er sagt, dass er kein ganzes Turnier schafft, das müssen wir anerkennen." Doch die Hintertür ist offen. "Es ist großartig, dass er sagt, dass wenn zwei oder mehr ganz wichtige Spieler fehlen werden, er uns bei der Olympia-Quali helfen wird. Das ist etwas anderes, das sind dann nur zwei, drei Spiele. Da wäre er extrem wichtig." Und Gislason hat sogar schon vorgesorgt, Pekeler sei Teil des "50er-Kaders für die Olympia-Quali", das gestand der Bundestrainer ein.

"Peke hat unglaublich viel fürs deutsche Nationalteam investiert. Vielen Dank für alles", erklärte DHB-Sportvorstand Axel Kromer noch im Rahmen der Verabschiedung. Der 32-jährige Pekeler kämpfte jahrelang mit seiner Schwachstelle - der Achillessehne. Im Sommer hatte er sich erneut operieren lassen müssen. Insgesamt bestritt der THW-Kreisläufer bis heute 122 Länderspiele und 210 Tore. Ob noch mindestens eines dazukommt? Gislason hätte nichts dagegen.

Das erfolgreichste Jahr im Nationalteam hatte Pekeler fraglos vor acht Jahren: 2016 gewann er mit der DHB-Auswahl erst sensationell EM-Gold in Polen, im Sommer sollte Olympia-Bronze in Rio folgen.