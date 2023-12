Trotz der sportlichen Misere: Paliatka verlängert in Steinbach

Petr Paliatka wird den hessischen Oberligisten SV Steinbach 1920 auch in der kommenden Saison trainieren. Der Chefcoach hat seinen Vertrag trotz der misslichen Lage des Vereins um ein weiteres Jahr verlängert.

Sportlich läuft beim SV Steinbach 1920 in dieser Spielzeit bislang nur wenig zusammen. 15 magere Zähler sammelte der Tabellenvorletzte bislang in der Hessenliga und steuert damit geradewegs auf die Sechstklassigkeit zu. Der Abstand auf den einzigen Relegationsplatz beträgt schon vier Zähler, zum rettenden Ufer sind es sogar fünf.

Nach der Winterpause wird sich also etwas ändern müssen, wenn es am Ende doch noch mit dem Klassenerhalt klappen soll. Nichts ändern wird sich derweil auf der Trainerbank. Trotz der sportlichen Talfahrt mit nur einem Sieg aus den letzten elf Partien setzt der Verein weiterhin auf Cheftrainer Petr Paliatka und bindet ihn auch für die kommende Spielzeit. Wie der Klub am Freitagmorgen bekanntgab, erhält der Übungsleiter einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - unabhängig von der Spielklasse wohlgemerkt.

Verlängerung nur "Formsache"

"Es bedurfte keiner langen Gespräche", stellt der Verein klar, "denn eigentlich war schon vor dem Treffen klar, dass beide Seiten den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen wollen. Man könnte auch sagen, die Verlängerung war reine Formsache." Man sei nach wie vor davon überzeugt, "dass Petr nach wie vor genau der Richtige für Verein und Mannschaft ist, um unsere Ziele zu erreichen." Paliatka geht somit in seine siebte Saison als Steinbacher Headcoach. Das Feuer ist immer noch vorhanden. "Er brennt nach wie vor für seine Aufgabe und mit einer guten Vorbereitung soll das angestrebte Ziel, nämlich der Klassenerhalt in der Hessenliga, noch möglich gemacht werden", ist sich der SVS sicher.