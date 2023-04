"Trotz anderer Angebote": Nationalspielerin Feldkamp verlängert bei der TSG

Frauen-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Nationalspielerin Jana Feldkamp um zwei Jahre verlängert. Trainer Stephan Lerch wertet das als "tolles Zeichen".

151 Bundesliga-Spiele hat Jana Feldkamp bislang bestritten, 31 davon seit ihrem Wechsel von der SGS Essen im Sommer 2021 für die TSG Hoffenheim. Und das zur vollen Zufriedenheit der TSG-Verantwortlichen, die den Vertrag mit der 25-Jährigen nun verlängert haben.

"Es ist ein tolles Zeichen, dass Jana den hier eingeschlagenen Weg auch in den nächsten Jahren mitgehen will", freute sich Coach Stephan Lerch darüber, die Nationalspielerin über die laufende Saison hinaus in seinem Team stehen zu haben. "Mit ihren technischen Fähigkeiten und ihrer Ruhe am Ball ist sie ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft. Jana übernimmt Verantwortung, wird das in Zukunft sicherlich auch noch mehr tun. Wir sehen sie in ihrer Entwicklung auf einem sehr guten Weg und mit ihrer Einstellung und ihren Zielen passt sie einfach sehr gut zu unserem Verein."

Das findet auch Ralf Zwanziger, der stolz ist, "dass sich Jana als Nationalspielerin und erfahrene Bundesligaspielerin trotz anderer Angebote für die TSG Hoffenheim entschieden hat". Der Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG sieht mit der Vertragsverlängerung, "dass wir in den vergangenen Jahren viele Dinge richtig gemacht haben".

Feldkamp: "Ein unbeschreibliches Erlebnis"

Immerhin war Hoffenheim zweimal in der Champions League vertreten, für Feldkamp "ein unbeschreibliches Erlebnis". Die Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille in Gold 2017 als beste Nachwuchsspielerin ihres Jahrgangs feierte im April 2021 zudem ihr Debüt für die DFB-Auswahl und bestritt seitdem 15 Länderspiele.

"Ich fühle mich im Team und in der Region sehr wohl", sagte Feldkamp, die sich sicher ist, "dass ich mich hier auch in den kommenden Jahren sowohl fußballerisch als auch persönlich noch weiterentwickeln kann".