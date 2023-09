Trizeps lädiert: Rangers ohne Star-Pitcher Scherzer - Kepler auf Kurs

Die lange Saison in der Major League Baseball biegt so langsam in die heiße Phase ein. Die Texas Rangers müssen im Kampf um die Divisionskrone auf einen ihrer Stars verzichten.

Star-Pitcher Max Scherzer fehlt den Rangers wegen einer Zerrung im rechten Oberarm für die kommenden Wochen, dem 39-jährigen Neuzugang droht gar das vorzeitige Saison-Aus, heißt es in US-Medien.

Scherzer musste am Dienstag beim 6:3 der Texaner gegen die Washington Nationals wegen einer Verletzung am Trizeps des Wurfarmes aus dem Spiel genommen werden. Wie General Manager Chris Young mitteilte, muss der Pitcher nicht operiert werden, jedoch für lange Zeit pausieren.

Trade von den Mets

"Ich spürte einfach, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, einen weiteren Baseball zu werfen", klang Scherzer selbst reichlich frustriert. Der achtmalige All-Star war erst im Juli von den New York Mets nach Arlington getradet worden.

Sein neues Team liegt nach fünf Siegen in Serie mit einer Bilanz von 81:64 in der engen AL-West-Division noch aussichtsreich auf Titelkurs. Bundesstaat-Rivale Houston Astros (83:64) rangiert knapp davor, auch die Seattle Mariners rechnen sich noch etwas aus (81:65). 17 Spiele müssen die Rangers, die noch nie den Titel gewinnen konnten, in der Regular Season noch bestreiten, dann geht es aus ihrer Sicht hoffentlich mit den Play-offs weiter.

Kepler liegt gut im Rennen

Der aktuell einzige deutsche Spieler in der MLB darf sich ebenfalls noch Hoffnungen auf das Erreichen der K.-o.-Phase machen. Max Kepler belegt mit den Minnesota Twins (76:70) aktuell Platz eins in der AL-Central - mit klarem Vorsprung auf die Cleveland Guardians (69:78). Right Fielder Kepler (30) kommt in 117 Saison-Einsätzen für die Twins bislang auf 22 Home Runs (ligaweit Platz 58) und 59 RBI.

Die mit Abstand meisten Home Runs in der laufenden Saison weist Matt Olson von den Atlanta Braves auf (51.).