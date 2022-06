Trio um Stammtorhüter Königsmann verlässt Mannheim

Im Kader von Drittligist Waldhof Mannheim ist weiterhin viel Bewegung. Ein Trio wird die Quadratestädter in diesem Sommer verlassen.

Mannheim ist auf der Suche nach einem neuen Torwart, denn Stammtorhüter Timo Königsmann erhält keinen neuen Vertrag beim Drittligisten. In der vergangenen Saison absolvierte Königsmann noch 33 Liga-Spiele, blieb dabei sechsmal ohne Gegentor (kicker-Notenschnitt 3,15). Dennoch entschied sich Waldhof dafür, den 25-Jährigen gehen zu lassen - eine "schwierige Entscheidung" laut Sport Geschäftsführer Timo Schork.

Dem "Mannheimer Morgen" verriet Schork zudem, dass auch Joseph Boyamba den Verein verlassen wird. Ebenso wie Königsmann gehörte der flinke Außenstürmer in der vergangenen Saison regelmäßig zum Stammpersonal und traf in 35 Liga-Spielen immerhin achtmal. Sechs weitere Tore legte Boyamba in der 3. Liga vor, zudem traf er auch beim Sieg im DFB-Pokal über Eintracht Frankfurt.

Boyamba nach München?

Wie aus dem Medienbericht zudem hervorgeht, wird Boyamba aber in der 3. Liga bleiben. Ein Wechsel zum TSV 1860 München soll bevorstehen.

Das abwandernde Trio wird durch Hamza Saghiri komplettiert. Auch der zentrale Mittelfeldspieler kam regelmäßig unter Patrick Glöckner zum Einsatz, in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 27-mal.